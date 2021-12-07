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Сеть АЗК Glusco обрела нового владельца
16:53 06.12.2021 |
Сеть АЗК Glusco, работа которой была заблокирована с марта 2021 года, обрела нового владельца. Собственником стал предприниматель из Греции.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Glusco.
Швейцарская компания Glusco Energy S.A., владеющая в Украине обширной сетью АЗК (более 100 станций) и четірьмя нефтебазами, обрела нового владельца. Собственником компании стал греческий предприниматель Димитриос Анифантакис.
Соглашение с израильским бизнесменом Нисаном Моисеевым, которому принадлежала топливная сеть Glusco, было заключено в конце октября 2021 года, его сумма не разглашается.
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Весь треш, который мы видим, лишь отображение борьбы, которая идет под ковром в Офисе Президента. Результатом давления на Glusco стала смена оператора поставок топлива «Роснефти».
Согласно сообщению Glusco, новый владелец сети АЗС является гражданином Греции и работает в сфере глобальной торговли энергоресурсами более 30 лет. Он занимал руководящие должности высшего уровня в таких компаниях, как Litasco, BP plc, Cargill SA, Motor Oil Hellas и другие. В настоящее время Анифантакис является членом Совета директоров Motor Oil Hellas, крупнейшей греческой нефтеперерабатывающей группы, владеющей около 1500 АЗС в Греции и за ее пределами.
Тем самым, подошел к концу длившийся девять месяцев конфликт. Напомним, в марте 2021 года СБУ и ГНС провели спецоперацию на объектах сети Glusco, обвинив компанию в "теневой реализации некачественных нефтепродуктов". Как заявили правоохранити, ориентировочная сумма уклонения составила 240 млн грн. В компании отвергли обвинения, но полноценна работа сети с тех пор заблокирована: осуществляется только продажа газа и сопутствующих товаров в магазинах.
В начале июня появилась информация, что азербайджанская нефтяная компания Socar (также имеет в Украине свою сеть АЗС) намерена купить Glusco, однако в итоге сделка не состоялась.
Напомним, цены на бензин и дизтопливо на АЗС упали еще на 50 копеек. По состоянию на 6 декабря 2021 года розничные цены на топливо снизились по сравнению с предыдущим торговым днем резко снизились.
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