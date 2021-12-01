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Первый концессионный проект: катарцы получили в управление порт Ольвия
15:52 01.12.2021 |
Имущество ГП "Стивидорная компания "Ольвия" и соответствующее имущество ГП "Администрация морских портов Украины" передано в концессию QTerminals Olvia в рамках государственно-частного партнерства на 35 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Со 2 декабря 2021 года QTerminals Olvia начнет управлять портовыми активами.
"Сегодня мы привлекаем в порт Ольвия гарантированные инвестиции в размере 3,4 млрд грн. Почти половина этих средств будет направлена на строительство порта уже в ближайшие 3,5 года. Теперь один из самых перспективных портов страны получит новую современную инфраструктуру", - отметил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.
Соглашением предусмотрено сохранение рабочих мест для работников предприятия сроком 6 лет. Также остается требование о максимальном привлечении для работы в порту украинских граждан. Отдельный пункт соглашения - это решение инфраструктурных проблем города Николаева. Так, на средства инвестора планируется строительство нового тоннеля под железной дорогой в Корабельном районе.
Согласно концессионному договору, QTerminals Olvia инвестирует в развитие порта около 3,4 млрд грн. Кроме того, по меньшей мере, 80 млн грн будет инвестировано в инфраструктуру Николаева.
QTerminals - один из ведущих международных операторов портов и терминалов, предоставляющий услуги по обработке контейнеров, навалочных и генеральных грузов, RORO, скота, услуги оффшорной поставки, а также круизной перевозки. Включает в себя порт Хамад, флагманский порт QTerminals в Катаре и QTerminals Antalya в Турции, QTerminals Olvia представляет третий портовый актив группы QTerminals с момента основания.
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