Энергоатом против повышения тарифа Укрэнерго на передачу электроэнергии

НАЭК "Энергоатом" считает угрозой механизму возложения спецобязанностей на рынке электроэнергии (ВСО) планы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысить ряд тарифов НЭК "Укрэнерго" на 2022 год.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Энергоатом.

В компании отметили, что НКРЭКУ планирует увеличить тариф Укрэнерго на передачу - на 20%; на услуги по диспетчерскому управлению - на 58%; на распределение для потребителей второго класса напряжения - на 16,5%; тарифы поставщиков универсальных услуг - на 14%.

"Такие решения в отсутствие источников финансирования увеличения тарифов неизбежно приведут к разрушению имеющейся и рабочей модели ВСО, которая уже доказала свою эффективность и приемлемость для всех исполнителей ВСО и участников рынка электроэнергии", - считают в Энергоатоме.

В компании предостерегают, что в случае повышения тарифов могут быть разрушены действующие механизмы взаимоотношений между производителями электроэнергии, ГП "Гарантированный покупатель" и поставщиками универсальных услуг (ПУУ), "ведь в случае возникновения долга (неплатежей) поставка электроэнергии ПУУ для нужд населения приостановится".

Отмечается, что Энергоатом ежемесячно уплачивает "Гарантированному покупателю" стоимость услуги по обеспечению доступности электрической энергии для бытовых потребителей. Так, за октябрь компания уплатила за эти услуги 6,1 млрд грн (здесь и дальше - с НДС), прогнозная плата за ноябрь выросла до 9,1 млрд грн, в декабре же ожидается более 10 млрд грн.

В случае же принятия решения о повышении тарифов только за первые четыре месяца 2022 года дополнительная финансовая нагрузка на Энергоатом будет составлять не менее 6 млрд грн, подсчитали в компании. Таких средств "даже при нынешних достаточно высоких ценах на электроэнергию у НАЭК нет".

Таким образом, Энергоатом "категорически не согласен с повышением тарифов Укрэнерго и призывает НКРЭКУ оставить их на действующем уровне".

В компании напоминают, что решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 октября 2021 года НКРЭКУ поручалось ввести временный, на период отопительного сезона 2021/2022 годов, мораторий на повышение тарифов на услуги по снабжению и распределению электрической энергии, которые действовали по состоянию на 22 октября в этом году.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует повысить тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 2022 году на 21,4% по сравнению с действующим тарифом (293,93 грн/МВт-ч) - до 356,9 грн/МВт-ч.

Проекты постановлений о повышении тарифов Укрэнерго указаны в повестке заседания регулятора 1 декабря.

При этом Европейско-украинское энергетическое агентство (ЕУЭА) считает, что предложенный НКРЭКУ тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" недостаточен, чтобы покрыть все расходы производителям энергии из возобновляемых источников (ВИЭ).