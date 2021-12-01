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«Центрэнерго» купила американский уголь по формуле «Роттердам+»
22:53 30.11.2021 |
ПАО «Центрэнерго» получает уголь по контракту с «Д.Трейдинг» по цене с привязкой к котировке API2, актуальной на момент заключения договора, плюс стоимость фрахта в размере 30 долларов/тонна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Цена угля по контракту с "Центрэнерго" является коммерческой тайной. Она была сформирована на основании актуальных на момент заключения договора котировок угля в регионе ARA агентства Platt's (индекс API2) плюс стоимость фрахта в размере 30 долларов/тонна", - говорится в ответе компании "ДТЭК" на запрос "Энергореформы".
При этом в "ДТЭК" отметили, что зафиксированная в контракте цена полностью соответствовала принципу импортного паритета.
"По нашей информации, во всех контрактах на импорт угля в Украину в данное время используется привязка к котировкам угля в регионе Амстердам-Роттердам-Антверпен", - отметили в "ДТЭК".
Как сообщалось, 22 ноября в Украину прибыл первый из семи законтрактованных в США и Колумбии компанией "ДТЭК" кораблей с 60,5 тыс. тонн угля, который предназначен для потребностей государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго". Еще шесть кораблей ожидаются по последним данным в декабре-январе уже для "ДТЭК Энерго".
Напомним индекс API2 плюс доставка в 2016-2019 году использовался для определения цены на энергетический уголь в формуле "Роттердам+".
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