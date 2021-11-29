Финансовые новости
- |
- 29.11.21
- |
- 17:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
|
|
"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Секретариат Энергосообщества согласовал окончательную сертификацию «Укрэнерго»
09:24 29.11.2021 |
Секретариат Энергетического Сообщества подтвердил возможность окончательной сертификации оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго", сообщила член Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Ольга Бабий.
"Секретариат Energy Community подтвердил независимость НЭК "Укрэнерго" и предоставил согласие на окончательную сертификацию украинского оператора системы передачи", - написала Бабий на своей странице в Facebook в субботу.
Она отметила, что прохождение сертификации в соответствии с требованиями и стандартами Евросоюза необходимо для объединения украинской энергетической системы с европейской.
Заместитель министра энергетики по евроинтеграции Ярослав Демченков со своей стороны отметил, что это решение Энергетического Сообщества является основой для Национального энергетического регулятора, чтобы принять окончательное решение о сертификации оператора,
"Сертификация подтверждает, что оператор и его акционер - Министерство энергетики осуществляют свою работу и взаимодействуют согласно требованиям и стандартам ЕС, в частности, Третьего энергопакета", - написал он в своем Facebook-ресурсе в субботу.
Про его словам, получить согласие на сертификацию удалось, несмотря на то, что было много комментариев относительно риска для нее в связи с переходом НЭК в управление Минэнерго.
"Необходимо было много объяснять, что "Укрэнерго" по европейским стандартам должна быть независимой от министерства как собственника и действовать по международным стандартами корпоративного управления, а не по обычному вертикальному руководству госкомпаниями", - отметил замминистра.
Как сообщалось, НКРЭКУ 1 октября приняла предварительное решение о сертификации "Укрэнерго" по модели ISO с учетом перехода компании из управления Министерства финансов к Министерству энергетики.
При этом регулятор отменил принятое в июне предварительное решение о сертификации (№901 от 2 июня 2021 года).
НКРЭКУ принимает решение об окончательной сертификации после вынесения решения секретариатом Энергосообщества.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Блинкен едет в турне: Как НАТО будет удерживать Россию от нападения на Украину
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Кабмин тормозил с бюджетом
|Госпереворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика из МВД - СМИ
|Позитив недели. ВСУ отрабатывают новую тактику применения «Байрактаров» и «Джавелинов»
|Интеграции не будет. К чему Пушилин готовит жителей ОРДО
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|На Запорожской АЭС четыре энергоблока полностью перешли на топливо Westinghouse
|Секретариат Энергосообщества согласовал окончательную сертификацию «Укрэнерго»
|Укрзализныця в декабре запускает 12 пар скоростных поездов
|Укрзализныця продала на аукционе еще два объекта непрофильных активов
|С мая 2022 года 40-50% газа «Укргазвыдобування» будет продаваться на бирже – меморандум с МВФ
|Заглянуть в недра: «ДТЭК Нефтегаз» впервые в Украине применил глубинные видеокамеры
Это интересно
|Японцы нашли дешёвый и эффективный способ переработки аккумуляторов для электромобилей
|Black Shark 4S Pro стал первым в мире смартфоном с производительностью более 1 миллиона баллов в бенчмарке Master Lu
|Словарь Collins признал NFT словом 2021 года
|200 000 изгибов без повреждений, радиус 1,4 мм и ресурс не менее 5 лет. Представлено новое поколение гибикх OLED-экранов Samsung
|Лидар нового поколения научили измерять плотность капель дождя
|В Давосе представили прогноз последствий повсеместного внедрения искусственного интеллекта
|Япония выделила $5,2 млрд на строительство новых производств чипов в стране — из них $3,5 млрд уйдёт TSMC