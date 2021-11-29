Секретариат Энергосообщества согласовал окончательную сертификацию «Укрэнерго»

Секретариат Энергетического Сообщества подтвердил возможность окончательной сертификации оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго", сообщила член Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Ольга Бабий.

"Секретариат Energy Community подтвердил независимость НЭК "Укрэнерго" и предоставил согласие на окончательную сертификацию украинского оператора системы передачи", - написала Бабий на своей странице в Facebook в субботу.

Она отметила, что прохождение сертификации в соответствии с требованиями и стандартами Евросоюза необходимо для объединения украинской энергетической системы с европейской.

Заместитель министра энергетики по евроинтеграции Ярослав Демченков со своей стороны отметил, что это решение Энергетического Сообщества является основой для Национального энергетического регулятора, чтобы принять окончательное решение о сертификации оператора,

"Сертификация подтверждает, что оператор и его акционер - Министерство энергетики осуществляют свою работу и взаимодействуют согласно требованиям и стандартам ЕС, в частности, Третьего энергопакета", - написал он в своем Facebook-ресурсе в субботу.

Про его словам, получить согласие на сертификацию удалось, несмотря на то, что было много комментариев относительно риска для нее в связи с переходом НЭК в управление Минэнерго.

"Необходимо было много объяснять, что "Укрэнерго" по европейским стандартам должна быть независимой от министерства как собственника и действовать по международным стандартами корпоративного управления, а не по обычному вертикальному руководству госкомпаниями", - отметил замминистра.

Как сообщалось, НКРЭКУ 1 октября приняла предварительное решение о сертификации "Укрэнерго" по модели ISO с учетом перехода компании из управления Министерства финансов к Министерству энергетики.

При этом регулятор отменил принятое в июне предварительное решение о сертификации (№901 от 2 июня 2021 года).

НКРЭКУ принимает решение об окончательной сертификации после вынесения решения секретариатом Энергосообщества.