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Заглянуть в недра: «ДТЭК Нефтегаз» впервые в Украине применил глубинные видеокамеры
17:53 24.11.2021 |
]"ДТЭК Нефтегаз" впервые в Украине применил глубинные видеокамеры для обследования стволов скважин действующего фонда в режиме реального времени. Пилотный проект реализуется совместно с международным подрядчиком Weatherford.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.
Нефтегазовый бизнес ДТЭК в рамках пилотного проекта провел апробацию глубинных камер на скважинах Семиренковского месторождения для определения причин возникновения непроходимости во время геофизических исследований.
"ДТЭК Нефтегаз" реализует проект совместно с международной сервисной компанией Weatherford, которая выступает в роли подрядчика по спуску камер в скважины.
Поставщиком видеокамер производства DHVI является компания Symoil. Камеры могут использоваться в экстремальных условиях - при давлении до 1 тыс. атмосфер и температуре до 150-160°С. Это позволяет применять их для обследования скважин глубиной свыше 5 тыс. м в режиме реального времени.
Использование глубинных видеокамер позволяет точно определить причину возникновения непроходимости по стволу скважины. При их применении на скважинах Семиренковского месторождения ДТЭК Нефтегаз сократил сроки устранения непроходимости скважин более, чем на 75% и снизил на 40% стоимость работ. Использование видеокамер существенно повышает операционную эффективность, сокращает сроки простоя скважин и способствует наращиванию добычи газа.
"ДТЭК Нефтегаз" применил глубинные камеры для обследования скважин впервые в Украине. Камеры продемонстрировали свою эффективность на Семиренковском месторождении, и компания планирует использовать их в дальнейшем. Благодаря нефтегазовому бизнесу ДТЭК, в Украину привлекаются новейшие мировые технологии, которые никогда ранее не применялись в национальной нефтегазовой отрасли. Это способствует развитию газодобычи и укреплению энергетической безопасности страны", - отметил генеральный директор "ДТЭК Нефтегаз" Игорь Щуров.
Ранее сообщалось, что "ДТЭК Нефтегаз" внедрил интегрированную систему цифровых двойников месторождений. Семиренковское месторождение стало первым, полностью включенным в систему. Уникальное для Украины цифровое решение позволяет виртуально моделировать любые процессы на месторождении и получать данные по изменению параметров в любой точке системы, объединяющей подземную и надземную части.
Использование современных технологий и глубокая цифровизация бизнеса позволяет компании увеличивать добычу газа. Так, "ДТЭК Нефтегаз" по результатам 3 кварталов 2021 года отчитался об увеличении добычи на 11% - до 1,5 млрд куб. м.
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