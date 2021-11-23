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Энергоатом планирует к 2040 году увеличить мощность АЭС до 24 ГВт
09:39 23.11.2021 |
Государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом" планирует увеличить мощности украинских атомных электростанций (АЭС) до 24 ГВт к 2040 году.
Об этом во время международной конференции "Атомные возможности для развития страны" сообщил в.и.о. президента Энергоатома Петр Котин, передает корреспондент Укринформа.
"Наша цель - 24 ГВт атомных мощностей в энергосистеме", - сказал Котин.
По его словам, планируется строительство энергоблоков не только в сотрудничестве с американской компанией Westinghouse, но и собственно украинских. Последний может быть размещен в городе Орбита Черкасской области. Этот населенный пункт является городом спутником недостроенной Чигиринской АЭС.
Рассматриваются перспективные площадки для строительства АЭС в Западной Украине.
Кроме того, Энергоатом планирует построить новые блоки на существующих атомных электростанциях. Мультипликативный эффект от строительства одного энергоблока в компании оценивают в 12 млрд долларов, увеличение ВВП за время эксплуатации - в 25 млрд долларов.
Как сообщалось, государственное предприятие НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse договорились о совместной достройке двух энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС).
Сейчас в Украине 15 энергоблоков на 4 атомных электростанциях общей установленной мощностью 13,835 ГВт.
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