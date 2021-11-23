Энергоатом планирует к 2040 году увеличить мощность АЭС до 24 ГВт

Государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом" планирует увеличить мощности украинских атомных электростанций (АЭС) до 24 ГВт к 2040 году.

Об этом во время международной конференции "Атомные возможности для развития страны" сообщил в.и.о. президента Энергоатома Петр Котин, передает корреспондент Укринформа.

"Наша цель - 24 ГВт атомных мощностей в энергосистеме", - сказал Котин.

По его словам, планируется строительство энергоблоков не только в сотрудничестве с американской компанией Westinghouse, но и собственно украинских. Последний может быть размещен в городе Орбита Черкасской области. Этот населенный пункт является городом спутником недостроенной Чигиринской АЭС.

Рассматриваются перспективные площадки для строительства АЭС в Западной Украине.

Кроме того, Энергоатом планирует построить новые блоки на существующих атомных электростанциях. Мультипликативный эффект от строительства одного энергоблока в компании оценивают в 12 млрд долларов, увеличение ВВП за время эксплуатации - в 25 млрд долларов.

Как сообщалось, государственное предприятие НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse договорились о совместной достройке двух энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС).

Сейчас в Украине 15 энергоблоков на 4 атомных электростанциях общей установленной мощностью 13,835 ГВт.