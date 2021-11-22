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Westinghouse и «Энергоатом» подписали два соглашения о начале реализации проектов по строительству двух энергоблоков на ХАЭС
13:38 22.11.2021 |
Компания Westinghouse (США) и НАЭК "Энергоатом" подписали два соглашения о сотрудничестве, предусматривающие начало реализации проектов по строительству двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС по технологии АР1000.Подписание документов состоялось в ходе международной конференции "Атомные возможности для развития страны" в Киеве в понедельник.
Как передает корреспондент "Энергореформы", одно из соглашений предусматривает закупку услуг американской компании по проектированию энергоблоков, другое - закупку тренажера и оборудования с длительным сроком эксплуатации.
По словам врио президента "Энергоатома" Петра Котина, заблаговременная закупка тренажера позволит подготовить персонал уже задолго до момента введения энергоблоков в эксплуатацию.
"АР 1000 это новая технология для нас. Уже сейчас нужно начать обучение инспекторов, чтобы они потом начали обучать персонал. Мы не хотим на это тратить время потом, поэтому закупаем тренажер в первую очередь", - пояснил Котин.
Кроме того, соглашение предусматривает авансовое финансирование оборудования, которое имеет длительный цикл изготовления.
"Это делается для того, чтобы не затягивать строительство. Некоторое оборудование изготовляется около трех лет", - пояснил глава НАЭК.
Как дополнил Котин, договоренности с Westinghouse также предусматривают подготовку пилотных проектов по строительству энергоблоков, в частности, подготовку инфраструктуры и тестирование площадки, на которой они будут размещены.
В свою очередь, как отметил министр энергетики Герман Галущенко, подписанные соглашения с Westinghouse являются крайне важными, поскольку энергоблоки АР 1000 являются в Украине нелицензированными.
"Не хотелось бы, чтобы вопрос лицензирования затянулся. А это огромная работа, необходимо отработать колоссальный массив документов. Поэтому мы все делаем максимально быстро. И мы получили заверения с американской стороны в их максимальной помощи ", - сказал Галушенко.
Как сообщалось, в рамках сентябрьского визита президента Украины в США "Энергоатом" и американская Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве в общей сложности пяти энергоблоков АЭС в Украине. Стоимость проекта составит около $25 млрд.
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