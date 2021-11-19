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«Укрнафта» объявила конкурс на главу правления
15:59 19.11.2021 |
ПАО «Укрнафта» в соответствии с решением наблюдательного совета объявило конкурс по поиску кандидатов на должность главы правления компании.
"Среди основных требований к кандидатам - управленческий опыт в области топливно-энергетического комплекса, в частности в секторе добычи нефти и газа, в том числе успешный опыт на должностях высшего руководящего звена", - говорится в сообщении на сайте компании.
Набсовет "Укрнафты" также ожидает, что потенциальный глава правления будет иметь опыт в M&A или разделения комплексных активов, технический опыт в сфере добычи и бурения с применением современных технологий, оптимизации добычи на истощенных месторождениях и др.
Кроме того, кандидат должен иметь подтвержденную способность разрабатывать долгосрочную стратегию и добиваться ее согласования, быть готов работать в должности минимум пять лет.
Документы принимаются до вечера 30 ноября 2021 года.
Поиск кандидатов проводится при поддержке международного рекрутингового агентства Ward Howell.
Как сообщалось, акционеры "Укрнафты" с 30 апреля 2019 года прекратили полномочия главы правления Марка Роллинса и избрали временно исполняющим эти обязанности Геза, который с октября 2017 года занимал должность исполнительного вице-президента компании по вопросам сбыта. Позднее, с 31 июля 2020 года с ним был заключен контракт сроком на один год, который был продлен до ноября 2021 года.
"Укрнафта" в 2020 году получила чистую прибыль 4 млрд 269,26 млн грн против 4 млрд 57,859 млн грн чистого убытка в 2019-м. Чистый доход возрос на 26% (на 7 млрд 324,617 млн грн) - до 35 млрд 534,818 млн грн, валовая прибыль - на 42,3% (на 5 млрд 183,512 млн грн), до 17 млрд 440,619 млн грн.
"Укрнафта" в 2020 году снизила добычу нефти и конденсата на 1% (на 15 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом - до 1,501 млн тонн, газа - на 3% (на 35 млн куб. м) - до 1,127 млрд куб. м, но увеличила производство сжиженного газа -на 4,5% (на 5 тыс. тонн), до 117 тыс. тонн. Доля компании в добыче нефти с газоконденсатом в Украине составила 62,5%, в добыче газа - 5,7%.
"Укрнафта" владеет 85 специальными разрешениями на добычу углеводородов, на ее балансе находится 1809 нефтяных и 153 газовых скважин. Компании принадлежит 537 АЗС.
НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с Игорем Коломойским и другими бывшими акционерами ПриватБанка, - порядка 42% акций.
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