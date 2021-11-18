Нормативы к началу ноября нарушали четыре украинских банка - НБУ

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, не более 10%) нарушали Ощадбанк (136,32%), Проминвестбанк (85,57%) ПриватБанк (78,06%) и Индустриалбанк (19,26%).
Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, не более 10%), по данным регулятора, нарушал Проминвестбанк (88,29%).
Как сообщалось, Нацбанк с 1 декабря 2021 намерен повысить лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 10% до 15% от их регулятивного капитала.
По мнению регулятора, увеличение лимитов расширит возможности банков совершать собственные операции на межбанковском валютном рынке в пределах валютной позиции на сумму около $400 млн, что будет способствовать росту роли банков в сглаживании чрезмерных курсовых колебаний на валютном рынке и повышению ликвидности и глубины рынка в целом.