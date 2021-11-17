Финансовые новости
- |
- 17.11.21
- |
- 23:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Тарифная» комиссия применила к ДТЭК Востокэнерго максимальные штрафные санкции
22:21 17.11.2021 |
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, провела проверку деятельности ООО «ДТЭК Востокэнерго» и применила к компании максимальные штрафные санкции.
Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе регулятора по результатам заседания 17 ноября.
Специалисты НКРЭКУ обнаружили, в частности, что компания не соблюдала обязательства лицензиата по резервам угля на Луганской и Кураховской ТЭС, а также нарушила требования Правил рынка об обязанности подачи заявок на продажу электрической энергии на рынок «на сутки вперед».
Регулятор зафиксировал и нарушения, связанные с учетом тепловой энергии, несоблюдением структуры затрат и сроков подачи в НКРЭКУ соответствующих документов и информации.
В результате НКРЭКУ приняла решение применить к ООО «ДТЭК Востокэнерго» максимальные штрафные санкции за нарушения производства электроэнергии и за нарушения по производству тепловой энергии.
Сумма штрафа, согласно материалам к заседанию НКРЭКУ, составляет 1,7 млн грн.
Как сообщал Укринформ, правительство вместе с Нацкомиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и компуслуг, до 15 ноября обещало провести внеплановые проверки компаний-собственников ТЭС и ТЭЦ по обеспечению ими гарантированных запасов топлива.
Предприятия тепловой генерации ДТЭК Энерго (в составе ДТЭК Востокэнерго, ДТЭК Днепроэнерго и ДТЭК Западэнерго) имеют более 13,5 ГВт общей установленной мощности. ДТЭК Энерго генерирует четверть электроэнергии в стране.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Хватит ли денег у государства на расходы до конца года?
|Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из «Укрнафты»
|Глава Фонда госимущества уходит в отставку, - источники
|Вадим Денисенко: «В войне Зеленского и Ахметова останется только один»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Тарифная» комиссия применила к ДТЭК Востокэнерго максимальные штрафные санкции
|«Укрнафта» созвала собрание акционеров на 23 декабря с предложением передать нефтяные активы своей «дочке»
|Ready to eat. Косюк анонсировал «глобальный переход» МХП
|Президентом Николаевского глиноземного завода назначен гражданин Австрии
|Правление АО «Укрэксимбанк» уволило Тельбизова и Осипова с занимаемых должностей
|Главой «ГарПока» назначен экс-замглавы Минэнергоугля Улида
|Петриковца уволили с должности руководителя «ГарПока» за непрофессионализм и причинение убытков предприятию – Кабмин
Это интересно
|Составлен рейтинг надежных китайских автомобилей с пробегом
|BMW и Audi называют потенциальными покупателями марки McLaren
|Электрические седаны BMW i5 и i7 получат по три мотора
|Учёные передали данные при помощи быстрых нейтронов
|В Германии почти не осталось грабителей банков
|Илон Маск продал акции Tesla на 7 миллиардов долларов. Инвесторы опасаются падения курса
|Компания Илона Маска запускает ракеты в космос раз в несколько дней. SpaceX осуществила уже 129 орбитальных запусков