«Тарифная» комиссия применила к ДТЭК Востокэнерго максимальные штрафные санкции

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, провела проверку деятельности ООО «ДТЭК Востокэнерго» и применила к компании максимальные штрафные санкции.

Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе регулятора по результатам заседания 17 ноября.

Специалисты НКРЭКУ обнаружили, в частности, что компания не соблюдала обязательства лицензиата по резервам угля на Луганской и Кураховской ТЭС, а также нарушила требования Правил рынка об обязанности подачи заявок на продажу электрической энергии на рынок «на сутки вперед».

Регулятор зафиксировал и нарушения, связанные с учетом тепловой энергии, несоблюдением структуры затрат и сроков подачи в НКРЭКУ соответствующих документов и информации.

В результате НКРЭКУ приняла решение применить к ООО «ДТЭК Востокэнерго» максимальные штрафные санкции за нарушения производства электроэнергии и за нарушения по производству тепловой энергии.

Сумма штрафа, согласно материалам к заседанию НКРЭКУ, составляет 1,7 млн ​​грн.

Как сообщал Укринформ, правительство вместе с Нацкомиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и компуслуг, до 15 ноября обещало провести внеплановые проверки компаний-собственников ТЭС и ТЭЦ по обеспечению ими гарантированных запасов топлива.

Предприятия тепловой генерации ДТЭК Энерго (в составе ДТЭК Востокэнерго, ДТЭК Днепроэнерго и ДТЭК Западэнерго) имеют более 13,5 ГВт общей установленной мощности. ДТЭК Энерго генерирует четверть электроэнергии в стране.