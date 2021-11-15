Правление АО «Укрэксимбанк» уволило Тельбизова и Осипова с занимаемых должностей

Правление АО "Укрэксимбанк", ссылаясь на решение Наблюдательного совета принятое на своем внеочередном заседании, уволило директора департамента банковской безопасности банка Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова, которые 4 октября применили силу к журналистам программы "Схемы".

Как сообщила пресс-служба банка в пятницу вечером, 12 ноября 2021г. Правление АО "Укрэксимбанк" на своем внеочередном заседании, рассмотрев рекомендацию Наблюдательного совета, приняло единогласное решение немедленно уволить Тельбизова И.Г. с должности руководителя Департамента банковской безопасности Банка и Осипова О.Л с должности начальника управления внутренней безопасности из п. 2) ч. 1 в. 40 КЗоТ Украины, а именно на основании выявленного несоответствия работника занимаемой должности и выполняемой работе.

Отмечается, что в ходе заседания члены Набсовета констатировали, что своими действиями Тельбизов и Осипов доказали, что "они не способны должным образом выполнять свои обязанности, предусмотренные их должностной инструкцией в результате, среди прочего, непонимания требований и положений Кодекса этики и корпоративных ценностей Банка и наличие конфликта между личными интересами и интересами Банка".

"Члены Наблюдательного совета пришли к выводу, что дальнейшее пребывание Тельбизова И.Г. и Осипова О.Л. на должностях создает угрозу всей системы безопасности Банка и его стабильной и непрерывной деятельности в целом, что создает существенные операционные, комплаенс и репутационные риски", - сказано в сообщении на странице банка в Фейсбук.

Как сообщалось, 4 октября на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления Укрэксимбанка Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Как утверждает руководитель "Схем" Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Полиция Киева сообщила, что по заявлению журналистов проводятся необходимые следственные действия, начато уголовное производство по ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил их в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению финучреждения, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Позже Мецгер извинился за нападение на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в здании банка.

Тельбизов и Осипов обвиняются в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов по ст.171 (незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения") и ст.126 (умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений) УК Украины. Досудебное расследование уголовного производства уже завершено, дело направлено в суд, подготовительное заседание назначено на 29 ноября 2021 года.

Наблюдательный совет уволил с должности Мецгера, а директор департамента информационной политики Владимир Пикалов сам написал удовлетворенное заявление об увольнении.