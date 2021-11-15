Финансовые новости
- |
- 15.11.21
- |
- 13:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Правление АО «Укрэксимбанк» уволило Тельбизова и Осипова с занимаемых должностей
11:45 15.11.2021 |
Правление АО "Укрэксимбанк", ссылаясь на решение Наблюдательного совета принятое на своем внеочередном заседании, уволило директора департамента банковской безопасности банка Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова, которые 4 октября применили силу к журналистам программы "Схемы".
Как сообщила пресс-служба банка в пятницу вечером, 12 ноября 2021г. Правление АО "Укрэксимбанк" на своем внеочередном заседании, рассмотрев рекомендацию Наблюдательного совета, приняло единогласное решение немедленно уволить Тельбизова И.Г. с должности руководителя Департамента банковской безопасности Банка и Осипова О.Л с должности начальника управления внутренней безопасности из п. 2) ч. 1 в. 40 КЗоТ Украины, а именно на основании выявленного несоответствия работника занимаемой должности и выполняемой работе.
Отмечается, что в ходе заседания члены Набсовета констатировали, что своими действиями Тельбизов и Осипов доказали, что "они не способны должным образом выполнять свои обязанности, предусмотренные их должностной инструкцией в результате, среди прочего, непонимания требований и положений Кодекса этики и корпоративных ценностей Банка и наличие конфликта между личными интересами и интересами Банка".
"Члены Наблюдательного совета пришли к выводу, что дальнейшее пребывание Тельбизова И.Г. и Осипова О.Л. на должностях создает угрозу всей системы безопасности Банка и его стабильной и непрерывной деятельности в целом, что создает существенные операционные, комплаенс и репутационные риски", - сказано в сообщении на странице банка в Фейсбук.
Как сообщалось, 4 октября на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления Укрэксимбанка Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Как утверждает руководитель "Схем" Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.
Полиция Киева сообщила, что по заявлению журналистов проводятся необходимые следственные действия, начато уголовное производство по ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.
Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил их в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению финучреждения, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.
Позже Мецгер извинился за нападение на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в здании банка.
Тельбизов и Осипов обвиняются в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов по ст.171 (незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения") и ст.126 (умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений) УК Украины. Досудебное расследование уголовного производства уже завершено, дело направлено в суд, подготовительное заседание назначено на 29 ноября 2021 года.
Наблюдательный совет уволил с должности Мецгера, а директор департамента информационной политики Владимир Пикалов сам написал удовлетворенное заявление об увольнении.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Позитив недели. Конгресс США принял поправку, которая должна остановить «Северный поток-2»
|Численность и маневры. К чему готовится российская ударная группировка в ОРДЛО
|Маневры олигархов. Что думают о будущем Зеленского Пинчук и Коломойский
|Дилемма Саакашвили: Пойдет ли Зеленский на конфликт с пророссийским правительством Грузии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Правление АО «Укрэксимбанк» уволило Тельбизова и Осипова с занимаемых должностей
|Главой «ГарПока» назначен экс-замглавы Минэнергоугля Улида
|Петриковца уволили с должности руководителя «ГарПока» за непрофессионализм и причинение убытков предприятию – Кабмин
|Укрпошта покупает банк за 260 миллионов – СМИ
|Малоизвестная «Лортен Груп» Пиченевского из Никополя купила ГП «Электронмаш» за 970 млн грн
|«Антонов» впервые подписал 5-летний контракт по программе перевозок НАТО и ЕС
Это интересно
|Subaru представила первый серийный электрокар
|Эксперты заявили о росте числа DDoS-атак почти на 24% в III квартале 2021 года
|Космический корабль SpaceX Crew Dragon с астронавтами на борту успешно состыковался с МКС
|Строительство супер-яхт достигло пика за последние 12 лет
|Geely показала конкурента электрического грузовика Tesla
|В США представили законопроект, регулирующий рекомендательные алгоритмы
|Американцы, вероятно, не вернутся на Луну в означенные ранее сроки. NASA говорит о возможном полёте не ранее 2025 года