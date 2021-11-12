Финансовые новости
- |
- 12.11.21
- |
- 22:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Укрпошта покупает банк за 260 миллионов – СМИ
20:46 12.11.2021 |
«Укрпошта» достигла договоренности о покупке банка «Альпари банк» за 260 млн грн.
Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на источники в Кабмине и Укрпочте.
Издание отмечает, что Кабинет министров и Министерство инфраструктуры, владелец Укрпошты, согласовали соглашение.
Теперь согласие на покупку должен дать Национальный банк, в настоящее время Укрпочта готовит пакет документов.
"Альпари банк" владеет минимальным из разрешенного уставным капиталом в 200 млн грн. За ІІІ кварталы 2021 года банк имел 44,6 млн грн обязательств, 1,3 млн налогового долга и 8,3 млн грн убытков. Альпари - один из самых убыточных в Украине за ІІІ кварталы. Банк имеет только одно отделение.
Главой наблюдательного совета банка является третий президент Украины Виктор Ющенко. Также среди членов наблюдательного совета - бывший министр финансов Сергей Терехин. Руководитель самого банка - Игорь Францкевич, экспредседатель Райффайзенбанка и Индекс-Банка.
Официальный владелец банка с февраля 2016 года - гражданин ОАЭ и Украины Бахтари Хедаятоллах.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Экс-министру энергетики Демчишину вручили подозрение. За контрабанду угля из ОРДЛО
|«Адский период». Чем закончится война между Зеленским и Ахметовым
|Дружба и служба. О чем идет речь в обновленной американо-украинской хартии
|ВВП Украины достиг максимума, но все почти плохо. Что ждет экономику в 2022 году?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Укрпошта покупает банк за 260 миллионов – СМИ
|Малоизвестная «Лортен Груп» Пиченевского из Никополя купила ГП «Электронмаш» за 970 млн грн
|«Антонов» впервые подписал 5-летний контракт по программе перевозок НАТО и ЕС
|ADONIS реализовал социальный проект по установке ветеранам современных холтер-мониторов
|Государственная зерновая корпорация возобновляет собственное сельхозпроизводство
|В Украине на 9% подорожают железнодорожные грузоперевозки
Это интересно
|Geely показала конкурента электрического грузовика Tesla
|В США представили законопроект, регулирующий рекомендательные алгоритмы
|Американцы, вероятно, не вернутся на Луну в означенные ранее сроки. NASA говорит о возможном полёте не ранее 2025 года
|Hyundai выделила проект аэротакси в бренд Supernal — первая модель начнёт возить людей в 2028 году
|У Porsche Panamera появилась богатая версия Platinum
|Google проиграл знаковое дело в Европе, но отбился от тяжбы в Британии
|Американская Hermeus показала прототип гиперзвукового беспилотника и пообещала пассажирский гиперзвуковой самолёт к 2029 году