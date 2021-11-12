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«Антонов» впервые подписал 5-летний контракт по программе перевозок НАТО и ЕС
16:23 12.11.2021 |
Государственное предприятие "Антонов" впервые подписало контракт на 5 лет об использовании его самолетов по программе стратегических авиаперевозок Strategic Airlift International Solution (SALIS) под эгидой НАТО и Евросоюза.
Об этом рассказали представители предприятия на брифинге в Киеве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".
По новому контракту ГП "Антонов" должно предоставлять два самолета Ан-124-100 на постоянной основе. Они должны быть в режиме ожидания в аэропорту немецкого города Лейпциг. По дополнительному запросу "Антонов" должен предоставить еще три самолета.
Кроме того, по программе SALIS для нужд стран НАТО и ЕС могут использоваться самолеты "Мрия", "Антей" и самолеты Ан-26, Ан-74.
По условиям контракта самолеты должны быть размещены на территории одной из стран-участниц. Размещение самолетов в Лейпциге значительно упрощает процедуру перевозок и позволяет обеспечить их оперативность.
Предыдущий контракт по программе SALIS был подписан в 2019 году на три года. Он завершается 31 декабря 2021 года.
Участниками SALIS являются девять государств: Бельгия, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Германия, Норвегия, Венгрия и Франция.
Напомним, в мае украинские транспортные самолеты по программе SALIS были привлечены к перевозке военной техники Германии из Афганистана.
Украинские грузовые самолеты в прошлом году активно использовались для перевозки медицинских грузов во время вспышки пандемии коронавируса.
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