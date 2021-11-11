Государственная зерновая корпорация возобновляет собственное сельхозпроизводство

АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» возобновляет собственное сельскохозяйственное производство.

Об этом сообщает пресс-центр ГПЗКУ в Фейсбуке, передает Укринформ.

На филиале АО «ГПЗКУ» «Великолепетихский элеватор» (Херсонская обл.), которая имеет посевные площади 4,8 тыс. га, возобновлен посев озимой пшеницы на площади 540 га. Также посеян озимый ячмень на площади 700 га и запланирован в дальнейшем посев озимой пшеницы на общей площади 2100 га.

"Увеличение собственного производства имеет стратегическое значение для дальнейшего развития корпорации", - говорится в сообщении.

В ближайшее время правление АО «ГПЗКУ» рассмотрит вопрос относительно возможности увеличения арендной платы за использование земельных участков. Это позволит филиалам стать более конкурентоспособными и сохранить земельный банк филиалов общества.

Как отмечал и.о. председателя правления корпорации Василий Коваленко, общество имеет намерение стать зернотрейдером с полным циклом производства.

«Принципиальное решение правительства: ГПЗКУ должно оставаться на рынке и продолжать функционировать. Ее нужно преобразовать в глобального государственного национального зернотрейдера с полным циклом производства зерна от выращивания до продажи. Собственно, китайцы тоже не раз подчеркивали, что в ГПЗКУ должен быть банк земли для выращивания продукции, необходимой для поставок в Китай», - отметил Коваленко.

Как сообщалось, Государственная продовольственно-зерновая корпорация начинает осенью программу закупки зерна урожая 2022 года. Корпорация закупает зерно пшеницы 3-го класса и зерно ячменя 3-го класса. Минимальная партия поставки товара - 100 тонн.

ГПЗКУ возобновила также производство муки на Богдановецком КХП. В настоящее время в корпорации работают четыре мукомольных комплекса по производству пшеничной муки - Кролевецкий КХП (Сумская область), Черняховский элеватор (Житомирская область), Львовский КХП и Тернопольский КХП, а Харьковский КХП - производит ржаную муку. Вся мука идет исключительно на внутренний рынок, хлебокомбинаты и хлебозаводы. В ближайшее время планируется возобновление производства пшеничной муки в Одесском КХП.