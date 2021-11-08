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Укргазвидобування в этом году сократило добычу газа на 4,5%
15:49 08.11.2021 |
АО "УкргазвидобуванняЏ" в январе-октябре 2021 года добыло 11,366 млрд кубометров природного газа, что на 4,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.
"Добыча природного газа АО "Укргазвидобування" за 10 месяцев текущего года достигла 11,366 млрд кубометров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение добычи составляет 4,5% или 0,541 млрд кубометров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в октябре компания обеспечила добычу 1,163 млрд кубометров природного газа (на 1,95% меньше, чем в октябре 2020 года) и отпуск газа объемом 1,105 млрд кубометров (на 1,62% меньше). За 10 месяцев отпуск газа снизился на 4,46%, до 10,756 млрд кубометров.
Также сообщается, что в течение 10 месяцев 2021 года "Укргазвидобування" пробурило 40 новых скважин, провело 203 капитальных ремонта скважин; совершило 506 колтюбинговых операций, 93 операции по гидроразрыву пласта, 9 операций по бурению боковых стволов.
Как сообщалось, группа "Нафтогаз" готова развивать сотрудничество с инвесторами по наращиванию добычи природного газа. НАК "Нафтогаз України" имеет потенциал увеличения добычи природного газа с нынешних 14 млрд кубометров до 24 млрд кубометров в течение 10 лет.
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