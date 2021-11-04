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Укрэнерго выпустила «зеленые» еврооблигации на $825 миллионов
08:03 04.11.2021 |
НЭК "Укрэнерго" осуществила дебютный выпуск пятилетних "зеленых" еврооблигаций устойчивого развития (Green and Sustainability-linked bonds) на 825 млн долл. с доходностью 6,875 %.
Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе компании.
«НЕК "Укрэнерго" успешно осуществила дебютный выпуск пятилетних зеленых еврооблигаций устойчивого развития (Green and Sustainability-linked bonds) на сумму 825 миллионов долларов США с доходностью 6,875%», - говорится в сообщении.
Еврооблигации имеют государственную гарантию. Кредитный рейтинг выпуска был приравнен рейтинговым агентствам Moody's и Fitch к суверенному кредитному рейтингу Украины. Расчеты по ним ожидаются уже 9 ноября 2021 года.
Преимущественно, средства от выпуска будутиспользованы для погашения задолженности перед ГП «Гарантированный покупатель», а какие-либо средства, которые останутся после погашения данного долга, будут использованы для финансирования или рефинансирования других приемлемых «зеленых» проектов.
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