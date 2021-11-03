Финансовые новости
- |
- 03.11.21
- |
- 11:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В ДТЭК считают обвинения в аварийной помощи «политическим давлением»
09:06 03.11.2021 |
В холдинге ДТЭК Рината Ахметова считают заявление Укрэнерго о причинах запроса аварийной помощи из Беларуси "политическим давлением".
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
В ДТЭК требуют опровержения обвинений в сторону компании относительно причин срыва балансировки энергосистемы и запроса аварийной помощи из Беларуси.
Компания заявила, что последние три месяца работает сверх плана по компенсации простоя государственных ТЭС и ТЭЦ.
Там добавили, что, несмотря на кризис на рынке энергоресурсов и рекордные цены, импортировали более 300 тысяч тонн угля, чем оказали "бесплатную поддержку государственным ТЭС". В настоящее время ДТЭК ожидает еще четыре партии угля из США, "в то время как государственная генерация - 0".
"Компания воспринимает вымышленные обвинения системного оператора как часть политического давления в ответ на последовательную и принципиальную позицию по недопустимости импорта электроэнергии из России и Беларуси", - заявили в энергокомпании Ахметова.
"Это попытка переложить ответственность за провальную энергетическую политику страны с госчиновников на энергетиков и шахтеров", - резюмируют в ДТЭК.
Напоминаем:
2 ноября в Украину начались поставки электроэнергии из Беларуси в рамках аварийной помощи.
Затем в Укрэнерго заявили, что аварийная помощь поступила из Беларуси и Словакии. Она понадобилась из-за ряда аварий на электростанциях ДТЭК Ахметова. Поэтому оператор попросит Энергетическую инспекцию проверить оборудование компании.
Энергетический холдинг ДТЭК, в который входят ТЭС по заявлению Укрэнерго, принадлежит Ринату Ахметову
Ранее "Укрэнерго" отменил месячный аукцион по доступу к межгосударственным пересечениям из РФ и Беларуси на ноябрь во исполнение решения суда по иску ДТЭК Западэнерго.
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не будет продолжать запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси на ноябрь.
Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 25 октября составили 701,3 тыс. тонн - это почти на 7% меньше по сравнению с запасами 18 октября. Фактические запасы угля меньше плановых в 4,2 раза.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сигнал Путину: Что будет делать флагманский корабль ВМС США в Черном море
|Суд избрал Медведчуку новую меру пресечения в виде личных обязательств по первому эпизоду подозрения
|Глава Минэкономики Любченко подал в отставку
|Зародыш сепаратизма на Одесчине. Короткие итоги выборов 31 октября
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Центрэнерго» в отопительный сезон может перейти на сжигание газа, если не будет хватать угля
|В ДТЭК считают обвинения в аварийной помощи «политическим давлением»
|Чернышов сообщил, когда объединятся Турбоатом и Электротяжмаш
|Шуфрич купил очередной телеканал
|Украинская «дочка» Сбербанка России сменит название на МР Банк
|АМКУ со второго раза разрешил Новинскому приобрести акции Харьковоблэнерго
Это интересно
|IBM научила автомобили Maserati «заглядывать» за угол
|В рейтинге самых производительных Android-смартфонов AnTuTu новый лидер и с большим отрывом
|Мировые расходы на облачные сервисы в третьем квартале 2021 года достигли рекордной суммы 49,4 млрд долларов
|Jaguar Land Rover заплатит Tesla, чтобы избежать крупного штрафа
|Названы автомобили, которые меньше всего теряют в цене за 5 лет
|У нового Kia Sportage появилась «внедорожная» версия
|Британские учёные придумали оптическую запись с плотность в 10 тыс. раз выше, чем на дисках Blu-ray