В ДТЭК считают обвинения в аварийной помощи «политическим давлением»

В холдинге ДТЭК Рината Ахметова считают заявление Укрэнерго о причинах запроса аварийной помощи из Беларуси "политическим давлением".

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

В ДТЭК требуют опровержения обвинений в сторону компании относительно причин срыва балансировки энергосистемы и запроса аварийной помощи из Беларуси.

Компания заявила, что последние три месяца работает сверх плана по компенсации простоя государственных ТЭС и ТЭЦ.

Там добавили, что, несмотря на кризис на рынке энергоресурсов и рекордные цены, импортировали более 300 тысяч тонн угля, чем оказали "бесплатную поддержку государственным ТЭС". В настоящее время ДТЭК ожидает еще четыре партии угля из США, "в то время как государственная генерация - 0".

"Компания воспринимает вымышленные обвинения системного оператора как часть политического давления в ответ на последовательную и принципиальную позицию по недопустимости импорта электроэнергии из России и Беларуси", - заявили в энергокомпании Ахметова.

"Это попытка переложить ответственность за провальную энергетическую политику страны с госчиновников на энергетиков и шахтеров", - резюмируют в ДТЭК.

Напоминаем:

2 ноября в Украину начались поставки электроэнергии из Беларуси в рамках аварийной помощи.

Затем в Укрэнерго заявили, что аварийная помощь поступила из Беларуси и Словакии. Она понадобилась из-за ряда аварий на электростанциях ДТЭК Ахметова. Поэтому оператор попросит Энергетическую инспекцию проверить оборудование компании.

Энергетический холдинг ДТЭК, в который входят ТЭС по заявлению Укрэнерго, принадлежит Ринату Ахметову

Ранее "Укрэнерго" отменил месячный аукцион по доступу к межгосударственным пересечениям из РФ и Беларуси на ноябрь во исполнение решения суда по иску ДТЭК Западэнерго.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не будет продолжать запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси на ноябрь.

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 25 октября составили 701,3 тыс. тонн - это почти на 7% меньше по сравнению с запасами 18 октября. Фактические запасы угля меньше плановых в 4,2 раза.