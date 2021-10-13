«Центрэнерго» сменило гендиректора

Наблюдательный совет ПАО "Центрэнерго" уволил и.о. генерального директора Юрия Власенко с должности по его желанию, сообщила пресс-служба компании, передает Энергореформа.

Обязанности гендиректора возложены на Виталия Довгаля, который работает членом дирекции с февраля 2021 года, и отвечает за топливообеспечение.

Власенко возглавил "Центрэнерго" в конце февраля 2021 года. По данным пресс-службы, в дальнейшем он планирует работать в энергетической сфере частного сектора.

Кабинет министров Украины согласовал назначение исполняющим обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго" экс-члена энергорегулятора НКРЭ Власенко распоряжением №150-р от 26 февраля 2021 года.



Ранее с должности был уволен замминистра энергетики Алексей Кураков, курировавший угольную отрасль.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 - пылеугольные и пять - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.





