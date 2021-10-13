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Кабмин разрешил «Укртрансгазу» предоставить «Нафтогазу» многомиллиардный беспроцентный заем
15:58 12.10.2021 |
Кабинет министров Украины разрешил НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укртрансгаз" заключить договор о предоставлении беспроцентного возвратного займа на сумму свыше 3 млрд грн, передает Энергореформа.
Соответствующее решение закреплено распоряжением КМУ №1234-р от 11 октября 2021 года, текст которого обнародован на правительственном портале.
Ранее "Нафтогаз" получил 27 млрд грн от ООО "Оператор ГТС Украины" в рамках договора компенсации с "Укртрансгазом", рекомендованным Кабинетом министров к подписанию в соответствии с распоряжением №1187-р от 29 сентября 2021 года.
Эти средства, в частности, дадут НАК возможность обеспечить для бюджетников газ по приемлемым ценам для выполнения меморандума с центральной и местными властями по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепла и горячей воды в грядущем отопительном сезоне.
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