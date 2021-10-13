В Минэнерго озвучили новую схему финансирования закупок угля для «Центрэнерго»





ПАО "Центрэнерго" получит средства для закупки топлива за счет первоочередного погашения долгов НЭК "Укрэнерго" перед ним на балансирующем рынке (БР), право требования на которые в пользу тепловой генерирующей компании уступят НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго", сообщил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

"Было принято совместное решение с "Энергоатомом", "Укргидроэнерго", НКРЭКУ, "Укрэнерго" относительно улучшения ситуации по расчетам на балансирующем рынке в отношении "Центрэнерго". Есть такое протокольное решение, согласно которому "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" переуступают право очереди требования средств балансирующего рынка, чтобы мы имели возможность обеспечить средствами именно "Центрэнерго" для закупки угля", - сказал он "Энергореформе" в кулуарах конференции "Украина-ENTSO-E: в шаге от энергетической независимости" в Киеве в понедельник.

По словам Власенко, речь идет о средствах, которые участники рынка должны были получить за работу на БР в декабре 2020 года и январе-феврале 2021 года.

"Деньги в первую очередь поступят "Центрэнерго", и как только с ним рассчитаются, "Укрэнерго" возобновит свой график платежей на балансирующем рынке, расчеты по которому происходят через девять месяцев с момента осуществления операции", - разъяснил первый замминистра.

Он уточнил, что на выплаты "Центрэнерго" также будут направлены сэкономленные "Укрэнерго" средства на рынке вспомогательных услуг в объеме около 700 млн грн, которые энергорегулятор НКРЭКУ разрешил перебросить на расчеты по БР.

"И вот эта сумма и дополнительная сумма, собранная от участников рынка, даст возможность "Центрэнерго" пополнить оборотные средства", - указал Власенко.

По словам председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, также прокомментировавшего этот вопрос, если некоторые участники балансирующего рынка выразят желание уступить очередь другому, потому что ему необходимо решить срочные проблемы, это может быть сделано, но только на добровольной основе. "Никакой участник балансирующего рынка, не выразивший желание уступать свою очередь, не будет затронут этой инициативой. Все получат с БР свой привычный платеж, распределенный пропорционально", - подчеркнул он.

Что касается состояния накопления угля, то первый замминистра отметил, что "мы ожидаем выхода в график в ближайшее время". Вместе с тем он выразил сожаление, что реальные поставки импортного угля не соответствуют графикам, предоставляемым министерству генерирующими компаниями.

"Де-факто в импортном угле есть проблема, поскольку не выполняются те графики, которые подает генерация. И те заявки, которые они сделали по поступлению импортного угля, не всегда соблюдаются. Мы в их хоздеятельность не вмешиваемся, но стараемся контролировать и работаем над тем, чтобы выполнение графика было на надлежащем уровне", - подчеркнул Власенко.

Он отметил, что, судя по заявкам генкомпаний, наибольшими экспортерами угля в Украину станут Польша и Казахстан.

При этом Власенко указал, что не видит технических проблем с поставками угля. "Мы проводим онлайн встречи с представителями угледобывающих предприятий и ТЭС, в которых участвуют и представители "Укрзализныци". По результатам двух селекторных совещаний проблем с перевозом угля нет. Единственная проблема - сами угольные предприятия задерживают вагоны при загрузке, и в связи с этим иногда возникает дефицит, но ситуация с вагонами стабильная", - заверил первый замглавы Минэнерго.

Как сообщалось, в начале сентября член дирекции "Центрэнерго" Владимир Галущак отмечал наличие дефицита оборотных средств компании в размере около 2 млн грн, обратив внимание, что госбанки и Госрезерв отказали ей в предоставлении средств на покупку угля.

По данным Минэнерго, запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний (ГК ТЭС) Украины к 11 октября составили 666,6 тыс. тонн, снизившись за последние три дня на 6,9% или 49,4 тыс. тонн. Запасы угля примерно в 4 раза меньше предусмотренных графиком.