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Набсовет «Магистральных газопроводов Украины» избрал нового главу
13:05 08.10.2021 |
Наблюдательный совет АО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) избрал своим главой Уберту Беттонвиль, а заместителем главы - Татьяну Федорову.
Соответствующее решение было принято на первом заседании набсовета в новом составе, которое состоялось 6 октября, передает пресс-служба МГУ.
Согласно сообщению компании, Беттонвиль также возглавила комитет по вопросам аудита, а комитет по назначениям и вознаграждениям - Ирина Марушко.
Как сообщалось, 1 октября Министерство энергетики назначило пять членов наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины", кандидатуры которых ранее были согласованы Кабмином.
В частности, в состав набсовета в качестве независимого члена повторно вошли экс-глава правления словацкого оператора ГТС Gaz-System Ян Чадам, а также представитель от государства - экс-вице-премьер и экс-министр финансов Виктор Пинзеник.
Двумя новыми независимыми членами совета стали юрист Ирина Марушко и Уберт Беттонвиль, имеющая опыт работы в бельгийском операторе Fluxys, Interconnector (UK) Limited (газопровод между британским терминалом Bacton и бельгийским СПГ-терминалом в Зеебрюге) и люксембургской Balansys.
Кроме того, государство в набсовете "МГУ" будут представлять экс-директор по юридическим вопросам АО "Укртрансгаз" и экс-директор департамента долговых обязательств НАК "Нафтогаз Украины" Татьяна Федорова. Все члены набсовета назначены сроком на три года.
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