Минэнерго назначило членов наблюдательного совета «Магистральных газопроводов Украины»

Министерство энергетики назначило 5 членов наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины" (АО «МГУ»).

Как передает Укринформ, об этом сообщает Минэнерго.

"Приказом № 229 от 01 октября 2021 года Минэнерго назначены в наблюдательный совет АО «МГУ» с 05 октября 2021 года со сроком полномочий три года такие независимые члены наблюдательного совета: Ян Чадам, Уберт Беттонвиль, Ирина Марушко, а также Татьяна Федорова и Виктор Пинзеник - в качестве представителей государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министр энергетики Герман Галущенко уже провел встречу с вновь назначенными членами наблюдательного совета АО «МГУ» и очертил для них задачи. Среди них: загрузка отечественной ГТС и управление газотранспортной системой, углубление и развитие партнерских отношений с европейскими и евроатлантическими партнерами.

Галущенко надеется, что наблюдательный совет будет сотрудничать с ОГТСУ и правительством для противодействия вызовам, связанным с "Северным потоком-2", и сосредоточится, в частности, на принятии решений для обеспечения надежных и бесперебойных поставок газа потребителям.

Как сообщалось, в июле Кабинет Министров определил Министерство энергетики уполномоченным органом управления АО «Магистральные газопроводы Украины».

МГУ является единственным акционером ООО «Оператор ГТС Украины».