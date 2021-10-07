Финансовые новости
- |
- 07.10.21
- |
- 18:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Минэнерго назначило членов наблюдательного совета «Магистральных газопроводов Украины»
15:46 07.10.2021 |
Министерство энергетики назначило 5 членов наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины" (АО «МГУ»).
Как передает Укринформ, об этом сообщает Минэнерго.
"Приказом № 229 от 01 октября 2021 года Минэнерго назначены в наблюдательный совет АО «МГУ» с 05 октября 2021 года со сроком полномочий три года такие независимые члены наблюдательного совета: Ян Чадам, Уберт Беттонвиль, Ирина Марушко, а также Татьяна Федорова и Виктор Пинзеник - в качестве представителей государства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что министр энергетики Герман Галущенко уже провел встречу с вновь назначенными членами наблюдательного совета АО «МГУ» и очертил для них задачи. Среди них: загрузка отечественной ГТС и управление газотранспортной системой, углубление и развитие партнерских отношений с европейскими и евроатлантическими партнерами.
Галущенко надеется, что наблюдательный совет будет сотрудничать с ОГТСУ и правительством для противодействия вызовам, связанным с "Северным потоком-2", и сосредоточится, в частности, на принятии решений для обеспечения надежных и бесперебойных поставок газа потребителям.
Как сообщалось, в июле Кабинет Министров определил Министерство энергетики уполномоченным органом управления АО «Магистральные газопроводы Украины».
МГУ является единственным акционером ООО «Оператор ГТС Украины».
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новая задача ВСК Безуглой. Cумеет ли Зеленский перебить «Вагнергейт» Иловайском
|«Укрэксимбанк» под руководством Мецгера выдал кредит на $60 миллионов на покупку спорного ТРЦ Sky Mall
|Рада отозвала Разумкова с должности спикера
|Встреча Зеленского с Путиным: о чем говорит обнародованный список «12 потенциальных решений» — интервью с Илией Кусой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минэнерго назначило членов наблюдательного совета «Магистральных газопроводов Украины»
|«Адонис» установил военнослужащим холтеры нового поколения для диагностики работы сердца
|Bihus.Info выиграло суд против «БРСМ»
|Dragon Capital увеличил активы фондов под управлением до $800 млн
|Юнекс-Банк будет развиваться как отдельный бизнес – глава Dragon Capital
|Набсовет Укрэксимбанка отстранил предправления Мецгера и назначил и. о. предправления Ермакова
Это интересно
|Google принудительно включит двухфакторную аутентификацию для защиты всех своих пользователей
|Windows 11 вызвала неоднозначную оценку в экспертной среде
|Китай ввёл этические принципы для регулирования искусственного интеллекта
|Google отказалась от планов по запуску банковского сервиса на базе Google Pay
|Раздел Daimler AG: почему разъезжаются легковые и грузовые «Мерседесы»
|Мировые авиакомпании взяли на себя обязательство сократить выбросы CO2 до нуля к 2050г - IATA
|В Украине выявили оператора вымогательского ПО. Заблокированы криптокошельки с $1,3 млн