VS Energy объявила о выкупе акций миноритариев «Ривнеоблэнерго»

ООО "ВС Груп Менеджмент" направило миноритариям ЧАО "Ривнеоблэнерго" публичное безотзывное требование принудительного выкупа акций (squeeze-out), передает Энергореформа.

Согласно обнародованному в понедельник вечером сообщению на сайте Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, цена выкупа составляет 7,88 грн за акцию при ее номинальной стоимости 0,25 грн.

В сообщении указывается, что наивысшая цена, по которой заявитель или аффилированные с ним лица приобретали акции эмитента за последние 12 месяцев, составила 5 грн. В то же время определенная оценщиком ООО "КК "Острив" рыночная цена акции "Ривнеоблэнерго" на 16 августа 2021 года составила 7,88 грн.

Как сообщала Энергореформа, ООО "ВС Груп Менеджмент" благодаря заключению 17 августа 2021 года договора о совместных действиях с ООО "К12 Инвест" (доля в облэнерго - 6,3255%) и Профессиональным фондом Независимого отраслевого профсоюза энергетиков Украины (доля - 1,7619%) объявило о получении доминирующего пакета (свыше 95%) в ЧАО "Ривнеоблэнерго".

"ВС Груп Менеджмент" указало на прямое владение 4,016% акций "Ривнеоблэнерго" и опосредованное с другими аффилированными лицами - 87,3427% (Washington Holdings BV - 83.3267%, ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" - 0,000005%, Николай Лавренко - 0,000002%).

Украина в 2017 году имплементировала требования Директив ЕС в части реформы фондового рынка, приняв изменения в закон "Об акционерных обществах", которые законодательно закрепили механизмы вывода из обращения на фондовых биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через squeeze-out и sell-out. Squeeze-out предусматривает право лица (лиц, действующих совместно), который стал собственником 95% акций и больше, осуществлять принудительный выкуп акций у миноритарных акционеров.

В январе 2021 года VS Energy сообщила о принудительном выкупе акций "Херсон-", "Черновцы-" и "Кировоградоблэнерго", в марте - "Житомироблэнерго".

В мае 2021 года "ДТЭК Сети" Рината Ахметова заключило договор купли-продажи 24,5% акций "Кировоградоблэнерго", а в августе Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение дела о получении "ДТЭК Сети" контроля в "Кировоградоблэнерго".

Еще ранее, в 2019 году, VS Energy продала свои доли в "Киев-" и "Одессаоблэнерго" группе "ДТЭК", которая впоследствии самостоятельно провела процедуру squeeze-out.

Глава ДТЭК Максим Тимченко отмечал, что сегмент энергорынка в виде дистрибуции сетевых компаний является одним из наиболее перспективных на рынке.

Ранее бенефициарами VS Energy украинские СМИ и политики называли несколько крупных российских предпринимателей Александра Бабакова, Евгения Гинера и Михаила Воеводина. В настоящее время ее бенефициарами числятся граждане Латвии Вилис Дамбинс, Артурс Альтбергс, Валтс Вигантс, а также граждане Германии Олег Сизерман и Марина Ярославская.

"Ривнеоблэнерго" в 2020 году увеличило чистую прибыль на 18% по сравнению с 2019 годом - до 190,256 млн грн, чистый доход - на 24,6%, до 1 млрд 428,983 млн грн, валовую прибыль - на 16,3%, до 231,999 млн грн.





