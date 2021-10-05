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Съемочная группа «Схем» заявила о нападении во время интервью с главой «Укрэксимбанка» - СМИ
08:31 05.10.2021 |
На съемочную группу программы "Схемы" совершено нападение во время интервью с главой "Укрэксимбанка", сообщило "Радио Свобода" в понедельник вечером.
"На журналистов "Схем" совершили нападение в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете", - сказано в сообщении на сайте издания.
По информации журналистов, Мецгеру не понравилось один из вопросов журналистов-расследователей, после чего он приказал охране "убрать камеры и достать из них кассеты".
"Сотрудники банка применили физическую силу к оператору "Схем" Александру Мазуру, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись и удалили записанное видео", - цитирует издание руководителя программы расследований "Схемы" Наталья Седлецкая.
Все это время съемочная группа оставалась заблокирована в кабинете председателя правления банка в его присутствии. Также журналисты были обысканы.
"Сотрудники осмотрели одежду оператора на предмет наличия других записывающих устройств и с угрозами запрещали снимать события на телефон. Оператору и журналисту физически препятствовали покидать помещение", - сказано в сообщении.
В "Радио Свобода" отметили, что через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.
Журналисты записали на диктофон происходящее. В частности, голос на записях, идентифицируют как Евгения Мецгера, говорит о том, что нужно "убрать две камеры, и то, что писали", "вытянуть кассеты".
Журналисты и представители редакции, прибывшие на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.
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