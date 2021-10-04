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Объем подписанных «Энергоатомом» договоров на продажу электроэнергии достиг 8,9 ГВт
17:34 04.10.2021 |
Законтрактованная мощность ГП "НАЭК "Энергоатом" на рынке двусторонних договоров, с периодом поставки на октябрь (по результатам аукционов по состоянию на 1 октября) составляет 8,9 ГВт, а фактическая - 9,5 ГВт.
Так, суммарная законтрактованная мощность на РДД "Энергоатома составляет 8 980 МВт, из которых базовая нагрузка - 4 974 МВт, нагрузка специальных обязанностей - 3 501 МВт и внепиковая нагрузка - 505 МВт, сообщает отраслевое издание ExPro со ссылкой на анализ проведенных торгов на "Украинской энергетической бирже".
По результатам проведенных аукционов на 1 октября, аналогичная мощность законтрактована на каждый день октября 2021 года.
В то же время фактическая мощность станций "Энергоатома", по данным "Укрэнерго", по состоянию на 12:45 1 октября составляет 9 423 МВт.
Как сообщалось, 30 сентября "Энергоатом" реализовал на "Украинской энергетической бирже" объемы электроэнергии базовой нагрузки (4,9 млн МВт-ч) мощностью 450 МВт на октябрь 2021 года-декабрь 2022 года для компании "Энерго Сбыт Транс" (входит в структуру "Укрзализныци") в режиме специального аукциона по льготной цене.
В то же время "Энергоатом" ограничил своим покупателям (трейдерам и поставщикам) отпуск до 20% ранее проданных на площадке "Украинской энергетической биржи" объемов электроэнергии на период с 1 октября по 31 декабря 2021 года, обосновывая это недостаточностью финансов для выполнения нового механизма ПСО.
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