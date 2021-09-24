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Первый замглавы ФГИ возглавил набсовет «Центрэнерго»
17:20 24.09.2021 |
Наблюдательный совет ПАО "Центрэнерго" на заседании в пятницу избрал главой наблюдательного совета первого заместителя главы Фонда госимущества (ФГИ) Украины Дениса Кудина, передает Энергореформа.
Согласно сообщению компании на сайте Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, заместителем главы НС Александр Мужель, который является независимым членом совета.
Как сообщала Энергореформа, Кабинет министров 15 сентября согласовал вышеуказанные кандидатуры в набсовет "Центрэнерго" как победителей отбора, проводимого комитетом по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий.
Денис Кудин был переизбран членом НС, также в него вошли Андрей Гота, который возглавляет кабинет руководителя Офиса президента Украины. Независимыми членами совета избраны Александр Мужель, Валерий Щекатуров и Валерий Безлепкин.
Мужель указан как основатель группы компаний, которая занимается разработкой IT-технологий, торговлей, управлением коммерческой недвижимостью и финансовым посредничеством. Инвестбанкир, ранее работал на разных должностях в ING, VTB Capital и Merrill Lynch.
Щекатуров указан как физическое лицо-предприниматель. Согласно данным открытых реестров, в настоящее время является бенефициаром ООО "Париде" и ООО "Глобус Истейт", которые специализируются на купле-продаже, аренде и эксплуатации недвижимости.
Безлепкин ранее, в частности, возглавлял "Харьковгаз", также был директором департамента ЖКХ Запорожского горсовета.
Перед набсоветом стоит задача помочь стабилизировать финансовую ситуацию в генкомпании, обеспечить бесперебойный отопительный сезон 2021-2022 гг. и приватизацию предприятия.
"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 - пылеугольные и пять - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.
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