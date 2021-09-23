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Кабмин согласовал продажу избыточного имущества Укртрансгаза и Укртранснафты
09:00 23.09.2021 |
Кабинет Министров одобрил отчуждение имущества АО "Укртрансгаз" и АО "Укртранснафта", которое не используется в хозяйственной деятельности этих компаний.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 22 сентября, сообщает корреспондент Укринформа.
В частности, у Укртрансгаза будет отчуждено 560 единиц транспортных средств, цистерн-прицепов и сельскохозяйственной техники. У Укртранснафты отчуждается здание площадью 12,5 тыс. кв. метров и связанная с ним недвижимость, расположенная в Кременчуге Полтавской области.
Имущество будет продано с помощью электронной системы ProZorro.Продажі.
Как сообщалось, ранее Кабинет Министров одобрил отчуждение имущества АО "Укртрансгаз", которое относится к непрофильным активам компании.
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