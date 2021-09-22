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«Тарифная» комиссия отсрочила аннулирование лицензии Донецкоблгаза до декабря
15:24 22.09.2021 |
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отсрочила вступление в силу решения об аннулировании лицензии по распределению природного газа ПАО "Донецкоблгаз" до 1 декабря.
Соответствующее решение было принято на заседании комиссии, сообщает корреспондент Укринформа.
Отсрочка состоялась в связи с обращениями Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) и НАК "Нафтогаз Украины". Лицензия Донецкоблгаза на распределение должна была прекратить действие с 1 октября.
Как сообщалось, Кабинет Министров одобрил предложение Министерства энергетики и Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) передать почти 50% акций ПАО "Донецкоблгаз" в управление Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".
Донецкоблгаз с 6 марта 2021 года прекратил газоснабжение на объекты ОКП "Донецктеплокоммунэнерго". Компания заявила, что Донецктеплокоммунэнерго осталось без поставщика природного газа из-за долгов перед НАК "Нафтогаз Украины".
11 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов по результатам заседания СНБО заявил, что ПАО "Донецкоблгаз" может быть возвращено в государственную сферу управления в случае выявления нарушений.
Впоследствии Служба безопасности начала досудебное расследование по факту совершения должностными лицами ПАО "Донецкоблгаз" диверсионных действий, которые привели к отключению 58 котельных в районе проведения операции Объединенных сил. По данным СБУ, владельцами Донецкоблгаза являются иностранные оффшорные компании с признаками фиктивности, подконтрольные гражданину Украины, который на сегодняшний день находится на территории Российской Федерации.
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