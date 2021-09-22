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Избран наблюдательный совет «Центрэнерго»
14:56 22.09.2021 |
Акционеры ПАО "Центрэнерго" на внеочередном дистанционном собрании 16 сентября избрали новый состав наблюдательного совета генкомпании. Первый замглавы ФГИ Денис Кудин переизбран членом НС, также в него вошли Андрей Гота, Александр Мужель, Валерий Щекатуров и Валерий Безлепкин.
Гота в настоящее время возглавляет кабинет руководителя Офиса президента Украины. С декабря 2015 года по август 2020 года работал главным специалистом - первым секретарем по экономическим вопросам посольства Украины в США. Избран как представитель ФГИ.
Мужель указан как основатель группы компаний, которая занимается разработкой IT-технологий, торговлей, управлением коммерческой недвижимостью и финансовым посредничеством. Инвестбанкир ранее работал на разных должностях в ING, VTB Capital и Merrill Lynch. Избран как независимый директор.
Щекатуров указан как физическое лицо-предприниматель. Согласно данным открытых реестров, в настоящее время является бенефициаром ООО "Париде" и ООО "Глобус Истейт", которые специализируются на купле-продаже, аренде и эксплуатации недвижимости. Избран как независимый директор.
Безлепкин ранее, в частности, возглавлял "Харьковгаз", также был директором департамента ЖКХ Запорожского горсовета. Избран как независимый директор.
Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий на заседании 13 августа выбрал независимых членов и представителей государства в набсовет "Центрэнерго". В начале сентября один из пяти отобранных кандидатов Владислав Войтенко (в 2010-2017 годах директор по закупкам и оптовым продажам ООО "Вог ритейл") отозвал свою кандидатуру.
Кабинет министров 15 сентября согласовал вышеуказанные кандидатуры в набсовет "Центрэнерго" как победителей отбора, проводимого комитетом по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий.
Перед советом стоит задача помочь стабилизировать финансовую ситуацию в генкомпании, обеспечить бесперебойный отопительный сезон 2021-2022 годы и приватизацию предприятия.
В 2020 году "Центрэнерго" получило чистую прибыль 61,152 млн грн против 1 млрд 979,54 млн грн чистого убытка в 2019-м. Чистый доход вырос на 36% - до 20 млрд 583,753 млн грн, а валовая прибыль составила 65,466 млн грн против 831,552 млн грн валового убытка за 2019-й.
"Центрэнерго" в январе-июне 2021 года увеличило чистый убыток на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 591,197 млн грн. Чистый доход компании в первом полугодии упал на 37,2% - до 5 млрд 772,82 млн грн, а валовой убыток возрос на 34,8% - до 337,589 млн грн.
"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 - пылеугольные и пять - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.
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