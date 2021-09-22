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НБУ признал новую банковскую группу «Конкорд» под контролем сестер Соседок
22:20 21.09.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) признал банковскую группу "Конкорд" и согласовал ответственным лицом этой банковской группы банк "Конкорд" (Днепр).
Согласно сообщению на сайте регулятора во вторник, в состав группы вошли банк "Конкорд", ООО "Корд Пей" и Электроник Пеймент Солюшнс ЛТД (Великобритания).
По информации НБУ, контроллерами банковской группы являются Юлия и Елена Соседки.
Указывается, что "Конкорд" стала 25-й действующей банковской группой.
По данным НБУ, на 1 января 2021 года крупнейшими акционерами банка "Конкорд" являлись Елена Соседка (56,2295% акций), Юлия Соседка (43,7675%), а также Татьяна Маломуж (0,003%).
Согласно данным НБУ, на 1 января 2021 года по размеру общих активов (2,826 млрд грн) банк "Конкорд" занимал 43-е место среди действовавших в стране банков.
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