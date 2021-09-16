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Правительство согласовало кандидатуры 5 членов набсовета "Центрэнерго"
17:11 16.09.2021 |
Правительство на заседании 15 сентября одобрило кандидатуры победителей отбора на должности членов наблюдательного совета "Центрэнерго" - как независимых членов и как представителей государства.
Об этом говорится в распоряжении № 1086-р от 15 сентября.
Согласно документу, Кабмин согласовал кандидатуры Валерия Безлепкина, Александра Мужеля и Валерия Щекатурова как независимых членов.
Кандидатуры Дениса Кудина и Андрея Готы - как представителей государства.
Как отмечает liga.net, согласно письму Фонда госимущества с предложениями кандидатур, Гота - руководитель кабинета руководителя Офиса президента, Безлепкин - временно не работающий, ранее, в частности, возглавлял ПАО "Харьковгаз", также был директором департамента ЖКХ Запорожского горсовета.
В то же время Валерий Щекатуров является ФОПом, местом работы Мужеля указана компания Renedes Advisory Services LTD, опыт работы - президент и основатель IT-компании.
Кудин - заместитель председателя Фонда госимущества.
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