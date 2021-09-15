Кабмин передал 49,9% акций «Донецкоблгаза» в управление «Нафтогаза»

Кабинет министров передал 49,9% акций ООО "Донецкоблгаз", собственников которого связывают с беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко, находящимся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в управление НАК "Нафтогаз Украины".

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства в среду.

Таким образом, Кабмин согласился с предложением Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА), и Министерства энергетики передать в управление НАК "Нафтогаз Украины" принадлежащие компаниям "Эндлес Мунлайт Лимитед" и "Трейдинг Филд Лимитед" по 24,9% акций каждой, на которые наложен арест в уголовном производстве.

Как сообщалось, согласно пояснительной записке к проекту распоряжения, его принятие позволит гарантированно обеспечить природным газом потребителей Донецкой области.

В записке также указывается, что, согласно закону об АРМА, в исключительных случаях управление арестованными активами по решению правительства может быть передано, в частности, хозяйственному обществу госсектора. При этом исключительными считаются случаи, когда существует риск сбоя и/или прерывания функционирования таких активов, что может привести к чрезвычайным ситуациям или сбоям в энерго-, электро-, тепло-, водоснабжении или водоотводе и снабжении природным газом, отмечается в документе.

Кроме того, согласно записке, с 1 октября 2021 года аннулируется лицензия "Донецоблгаза" на деятельность по распределению газа, что требует мер по предотвращению чрезвычайной ситуации в регионе.

В марте текущего года СНБО ввел санкции в отношении двух компаний из Гонконга (Китай), являющихся владельцами 49,9% акций "Донецкоблгаза".

"Мы не можем допустить, чтобы подавали тепло, тем более на часть (территории – ИФ), где очень сложная ситуация, и таким способом манипулировали, чтобы прекратили, как вы знаете, 13 марта, если не ошибаюсь, газоснабжение на часть Донецкой области", - заявил тогда секретарь СНБО Алексей Данилов.

В свою очередь Служба безопасности Украины сообщила, что расследует незаконные действия должностных лиц "Донецкоблгаза", приведших к отключению 58 котельных в зоне проведения Операции Объединенных сил, что классифицируется по ст.113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.

На 49,99% акций "Донецкоблгаза" наложил арест Шевченковский райсуд Киева.

В СБУ отметили, что акции принадлежат компаниям с регистрацией в оффшорных юрисдикциях и контролируются гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула государство и скрывается в РФ. Решением суда права передаются в управление АРМА.

Кроме того, суд постановил передать арестованные акций "Донецкоблгаза" НАК "Нафтогаз Украины", которая должна организовать недопущение потери или растраты этого имущества до момента фактической передачи активов в управление АРМА

Как уточнил журналист, экс-нардеп и член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в "Телеграм-канале", владельцев "Донецкоблгаза" связывают с украинским бизнесменом-беглецом Курченко, в отношении которого СНБО ввела бессрочные санкции.