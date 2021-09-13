Суд признал право Укрэнерго взимать плату за передачу электроэнергии на экспорт

Верховный суд подтвердил право НЭК "Укрэнерго" требовать уплату тарифа на передачу электроэнергии при экспорте; задолженность по оплате этого тарифа в настоящее время превышает 2 млрд грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Укрэнерго.

Отменить необходимость уплаты тарифа на передачу при экспорте электроэнергии пыталась компания "ДТЭК Западэнерго", обжаловав в суде изменения в Кодекс системы передачи, принятые в феврале 2020 года Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Верховный суд подтвердил доводы НКРЭКУ и Укрэнерго, что при экспорте электроэнергии экспортеры фактически получают услуги по передаче электроэнергии, то есть физически пользуются сетями оператора системы передачи (ОСП). Поэтому уплата тарифа на передачу является именно платой за предоставленные оператором системы передачи услуги, а не пошлиной или дополнительным платежом. Соответственно, в случае неуплаты тарифа, НЭК "Укрэнерго", как ОСП, не получает компенсацию за расходы, понесенные им на содержание межгосударственных линий электропередачи", - отметили в Укрэнерго.

В компании подчеркнули, что решение Верховного суда дает Укрэнерго основания для взыскания с участников рынка задолженности по уплате тарифа на передачу электроэнергии при экспорте. Сейчас общая сумма этой задолженности оценивается в более 2 млрд грн.

Как сообщалось, в июле 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем экспорт электроэнергии вырос на 1,1% (до 366,3 млн кВт-час.), импорт уменьшился в 3,5 раза (до 1,2 млн кВт-час.).