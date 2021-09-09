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Vodafone Украина закрыла сделку по покупке телеком-оператора Vega Telecom
10:44 09.09.2021 |
Группа компаний Vodafone Украина заявила о завершении приобретения 99,99% акций ЧАО "Фарлеп-Инвест", которое работает под брендом Vega, а также не менее 95% уставного капитала ООО "Кейбл ТВ-ФИНАНСЫ".
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"ЧАО "Фарлеп-Инвест" предоставляет услуги фиксированного доступа к сети интернет и услуги фиксированной телефонной связи.
ООО "Кейбл ТВ-ФИНАНСЫ" предоставляет услуги фиксированного доступа в интернет. ЧАО "Фарлеп-Инвест" и ООО "Кейбл ТВ-ФИНАНСЫ" владеют частотным ресурсом в диапазоне 2,3 ГГц (15 МГц в 6 регионах), а также в диапазоне 2,5-2,7 ГГц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Vodafone Украина планирует продолжать осуществлять те же виды хозяйственной деятельности, которые сейчас осуществляют ЧАО "Фарлеп-Инвест" и ООО "Кейбл ТВ-ФИНАНСЫ".
"Целью покупки данных компаний для Vodafone Украина является дальнейшее развитие бизнеса в сфере телекоммуникаций, в частности услуг фиксированной связи", - добавили в компании.
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