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Галущенко рассказал о подготовке к корпоратизации Энергоатома
08:18 26.08.2021 |
Законопроект, предусматривающий корпоративную реформу НАЭК «Энергоатом», уже разработан. Вскоре его внесут на рассмотрение Кабинета Министров.
Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Энергоатома.
«Основной шаг в реализации дорожной карты корпоративной реформы НАЭК «Энергоатом» - разработка законопроекта об особенностях корпоратизации компании - уже сделан. Проект прошел согласование в Минэкономики, и в ближайшее время, после окончательной доработки в других министерствах, документ передадут на рассмотрение Кабмина. Потом - Верховной Рады», - рассказал министр.
По его словам, после принятия закона, проект которого разрабатывался совместно с консалтинговой компанией Deloitte, корпоративная реформа Энергоатома будет завершена в течение 9 месяцев. В частности, предусматривается проведение аудита НАЭК международной консалтинговой компанией.
100% акций будущего АО "Энергоатом" будут принадлежать государству, напомнил Галущенко.
По мнению министра, корпоратизация Энергоатома будет способствовать не только развитию украинских мощностей, но и выходу на европейский рынок электроэнергии после синхронизации с ENTSO-E.
«Какой результат мы ожидаем от корпоратизации? Во-первых, это оптимизация структуры компании и эффективное управление. Во-вторых, улучшение кредитного портфеля и доступ к мировым рынкам капитала», - добавил министр энергетики.
Как сообщалось, история корпоратизации НАЭК «Энергоатом» началась еще в 2014 году.
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