Галущенко рассказал о подготовке к корпоратизации Энергоатома

Законопроект, предусматривающий корпоративную реформу НАЭК «Энергоатом», уже разработан. Вскоре его внесут на рассмотрение Кабинета Министров.

Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Энергоатома.

«Основной шаг в реализации дорожной карты корпоративной реформы НАЭК «Энергоатом» - разработка законопроекта об особенностях корпоратизации компании - уже сделан. Проект прошел согласование в Минэкономики, и в ближайшее время, после окончательной доработки в других министерствах, документ передадут на рассмотрение Кабмина. Потом - Верховной Рады», - рассказал министр.

По его словам, после принятия закона, проект которого разрабатывался совместно с консалтинговой компанией Deloitte, корпоративная реформа Энергоатома будет завершена в течение 9 месяцев. В частности, предусматривается проведение аудита НАЭК международной консалтинговой компанией.

100% акций будущего АО "Энергоатом" будут принадлежать государству, напомнил Галущенко.

По мнению министра, корпоратизация Энергоатома будет способствовать не только развитию украинских мощностей, но и выходу на европейский рынок электроэнергии после синхронизации с ENTSO-E.

«Какой результат мы ожидаем от корпоратизации? Во-первых, это оптимизация структуры компании и эффективное управление. Во-вторых, улучшение кредитного портфеля и доступ к мировым рынкам капитала», - добавил министр энергетики.

Как сообщалось, история корпоратизации НАЭК «Энергоатом» началась еще в 2014 году.