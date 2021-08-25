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Оператор ГТС модернизирует газораспределительные станции во всех регионах Украины
11:42 25.08.2021 |
ООО "Оператор ГТС" планирует провести модернизацию газораспределительных станций во всех регионах Украины.
Об этом рассказал главный инженер ОГТСУ Юрий Зябченко, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу компании.
"Кроме реконструкции 10 компрессорных станций (КС), будет проведена модернизация газораспределительных станций во всех регионах Украины. Проведение оптимизации ГТС позволит гарантировать экономически обоснованный тариф для украинских потребителей в будущем", - сказал Зябченко.
По его словам, одним из приоритетных объектов масштабной программы модернизации ГТС является КС "Яготин".
Сейчас на станции ведут общестроительные работы, также специалисты приступили к установке первых блоков основного технологического оборудования газоперекачивающих агрегатов (ГПА).
После завершения реконструкции КС, на ней будет новый компрессорный цех с четырьмя ГПА с приводом от газотурбинных двигателей производства ГП «Заря» - «Машпроект» мощностью 14-16 МВт каждый и необходимой инженерной инфраструктурой.
«В соответствии с Планом развития ГТС, мы направляем инвестиции исключительно в те объекты, которые будут использоваться и при существенном сокращении транзита", - добавил Зябченко.
Как сообщал Укринформ, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила план развития газотранспортной системы на 2020 - 2029 годы, предусматривающий инвестиции в инфраструктуру газотранспортной системы (ГТС) Украины в размере 38,7 млрд грн (без НДС ).
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