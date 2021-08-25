Оператор ГТС модернизирует газораспределительные станции во всех регионах Украины

ООО "Оператор ГТС" планирует провести модернизацию газораспределительных станций во всех регионах Украины.

Об этом рассказал главный инженер ОГТСУ Юрий Зябченко, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Кроме реконструкции 10 компрессорных станций (КС), будет проведена модернизация газораспределительных станций во всех регионах Украины. Проведение оптимизации ГТС позволит гарантировать экономически обоснованный тариф для украинских потребителей в будущем", - сказал Зябченко.

По его словам, одним из приоритетных объектов масштабной программы модернизации ГТС является КС "Яготин".

Сейчас на станции ведут общестроительные работы, также специалисты приступили к установке первых блоков основного технологического оборудования газоперекачивающих агрегатов (ГПА).

После завершения реконструкции КС, на ней будет новый компрессорный цех с четырьмя ГПА с приводом от газотурбинных двигателей производства ГП «Заря» - «Машпроект» мощностью 14-16 МВт каждый и необходимой инженерной инфраструктурой.

«В соответствии с Планом развития ГТС, мы направляем инвестиции исключительно в те объекты, которые будут использоваться и при существенном сокращении транзита", - добавил Зябченко.

Как сообщал Укринформ, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила план развития газотранспортной системы на 2020 - 2029 годы, предусматривающий инвестиции в инфраструктуру газотранспортной системы (ГТС) Украины в размере 38,7 млрд грн (без НДС ).