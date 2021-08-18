Нормативы к началу августа нарушали 6 украинских банков – НБУ

Норматив максимального размера кредитного риска на одного котрагента (норматив Н7, не более 25%) по состоянию на 1 августа 2021 года нарушали Проминвестбанк с показателем 96,59% и Индустриалбанк (46,75%), сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно данным регулятора, норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не более 25%) нарушал Первый инвестиционный банк (36,3%).

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, не более 10%) нарушали Ощадбанк(140,725%), Проминвестбанк (128,25%), ПриватБанк (85,83%) и Индустриалбанк (18,65%).

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, не более 10%) нарушал Проминвестбанк (137,27%).

Банк "Земельный капитал" нарушал шесть нормативов, а именно: норматив регулятивного капитала Н1 (102,942 млн грн, при норме не менее 200 млн грн), норматив краткосрочной ликвидности Н6 (48,71%, при норме более 60%), норматив Н7 (37,27%, при норме не больше 25%), , норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами Н9 (30,11% при норме не более 25%), норматив коэффициента покрытия ликвидностью по всем валютам LCRвв (15,31% при норме не менее 100%), а также норматив коэффициента чистого стабильного финансирования NSFR (при норме 69,8% при норме более 80%).