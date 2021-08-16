ЗАЗ будет выпускать автобусы под маркой Mercedes

В 2022 году Запорожский автомобилестроительный завод начнет серийное производство автобусов под маркой Mercedes.

Об этом Радио Свобода сообщили в пресс-службе корпорации "УкрАВТО", в состав которой входит ЗАЗ.

"Автобус ЗАЗ А09 является полностью украинской разработкой. Он спроектирован коллективом инженеров ЗАЗ самостоятельно без привлечения сторонних организаций. При создании конструкции руководствовались рекомендациями компании "Мерседес" для производителей автобусов с использованием двигателя, коробки передач и задней подвески "Мерседес". Выполнение этих рекомендаций позволяет после прохождения аудита конструкции и производства получить разрешение на установку логотипа Mercedes на производимый автобус", - сообщил прес-секретарь корпорации "УкрАВТО" Дмитрий Скляренко.

Он добавил, что такой же аудит должно будет пройти и само предприятие после составления опытно-промышленной партии машин.

Разработанный запорожскими инженерами автобус рассчитан на 36 пассажиров и предназначен для междугородных перевозок. Сейчас планируется, что машина будет производиться для внутреннего рынка Украины.

"Автобус предназначен для нужд внутреннего рынка. В перспективе возможен экспорт автобуса в страны, где действуют экологические стандарты Евро-5. Первая опытно-промышленная партия машин будет выпущена в сентябре 2021 года. Серийное производство начнется с начала 2022 года", - добавил Скляренко.

Как сообщили в компании, автобус ЗАЗ А09 пока будет производиться исключительно на "Запорожском автомобильном заводе".

Сейчас на предприятии уже делают ряд моделей автобусов под собственным брендом. В частности, малого класса, используемых как школьные автобусы.