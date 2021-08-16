НБУ аннулировал лицензии СК «Глобал Гарант» и СК «Полис-центр»

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседании 13 августа 2021 принял решение аннулировать 38 лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в сфере страхования ЧАО "СК "Глобал Гарант" (Киев) и 7 лицензий ЧАО "СК "Полис-центр" (Ужгород), сообщается на сайте центробанка.

Также отмечается, что НБУ 19 апреля применил к "СК "Глобал Гарант" меру воздействия в виде временного приостановления лицензий за невыполнение обязательных финансовых нормативов. Компания должна была до 3 июня 2021 года устранить нарушения и представить об этом отчет с подтверждающими документами, однако не сделала этого.

По данным регулятора, согласно последней поданной страховщиком отчетности по состоянию на 31 марта 2021 объем страховых премий "СК "Глобал Гарант" составил 20,867 млн грн, стоимость активов – 47,698 млн грн.

Доля рынка компании по страховым премиям по рисковым видам страхования по состоянию на указанную дату составила 0,17% от общего объема.

В страховом портфеле компании 71,69% составляло страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), 6,97% - страхование ответственности перед третьими лицами, 5,06% - медицинское страхование, 5,01% - страхование финансовых рисков, 11,03% - другие виды страхования.

НБУ также сообщает, что по состоянию на 30 июня 2021 года объем страховых премий ЧАО СК "Полис-центр" составил 2,017 млн грн, а объем активов – 93,620 млн грн. Доля компании по страховым премиям по рисковым видам страхования на 30 июня 2021 года составила 0,009% от общего объема рынка.

Компания занималась преимущественно страхованием имущества (иного, чем предусмотрено п.п. 5-9 ст.6 закона "О страховании") и страхованием грузов и багажа (грузобагажа). Доли премий по этим видам страхования в объеме валовых премий компании составили соответственно 46,3% и 32,4%.

Как сообщалось, СК "Глобал Гарант" основана в 2000 году. Имеет 10 представительств в 8 областях Украины. Страховыми услугами компании сегодня пользуются более 80 тыс. клиентов.

5 июля 2021 года компания была исключена из членов Моторного (транспортного) страхового бюро Украины из-за задолженности по уплате взносов в фонды Бюро.

ЧАО "Полис-центр", зарегистрированное в 1999 году, специализируется на рисковых видах страхования.

По данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), акционерами компании по состоянию на второй квартал 2020 года являются ООО "Латуж" - 42,8%, ООО "Плосковский завод минеральных вод" - 13,5%, ООО "Плодовоч- Уж" - 43,7%