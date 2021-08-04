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Кабмин поддержал решение о корпоратизации Павлоградского химзавода
17:31 04.08.2021 |
Кабинет Министров поддержал предложение Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины о преобразовании Государственного предприятия «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод» в акционерное общество.
Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе Минстратегпрома.
Отмечается, что такое решение позволит привести управление предприятием, 100% акций которого будут принадлежать государству, в соответствие с лучшими международными стандартами, а также создаст условия для повышения его инвестиционной привлекательности.
ГП «НПО «ПХЗ», которое занимается производством взрывчатых веществ, смесевых твердых ракетных топлив и изделий с ними, передано в сферу управления Минстратегпрома из сферы управления Минэкономики еще 26 февраля этого года по распоряжению Кабинета Министров.
Предприятие входит в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
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