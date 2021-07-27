За полгода «Центрэнерго» увеличило чистый убыток на 20% до 591 млн гривен

В январе-июне 2021 года государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" увеличила чистый убыток на 19,9% до 591,19 млн гривен.

Об этом говорится в финансовом отчете компании за 1-е полугодие 2021 года, передают Українські Новини.

Согласно ему, в январе-июне "Центрэнерго" сократило чистый доход на 37,6%, или на 3,475 млрд гривен, до 5,773 млрд гривен.

Также за 6 месяцев компания увеличила валовый убыток на 34,8% до 337,59 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, ФГИ намерено продать "Центрэнерго" до конца года.

В состав "Центрэнерго" входят 3 ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины.

На ТЭС компании установлены 23 энергоблока мощностью от 175 до 800 МВт, из которых 18 блоков - угольные, а 5 предназначены для использования газомазутного топлива.

78,289% акций компаний принадлежит государству в лице Фонда государственного имущества.





