Финансовые новости
- |
- 20.07.21
- |
- 18:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Центрэнерго заявляет о нехватке средств для подготовки к отопительному сезону
16:58 20.07.2021 |
ПАО "Центрэнерго" заявляет о нехватке средств для подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.
"Общество является единственным гарантированным потребителем угольной продукции государственных угледобывающих предприятий. Это обстоятельство, безусловно, накладывает на компанию значительные расходы по выполнению обязательства первоочередной оплаты за полученную угольную продукцию. В связи с критической ситуацией на рынке электрической энергии в Украине, ПАО "Центрэнерго" столкнулось с массовым отказом контрагентов по двусторонним договорам выполнять свои обязательства относительно отбора электрической энергии", - говорится в сообщении.
Компания заявляет о росте случаев привлечения энергоблоков своих теплоэлектростанций (ТЭС) к выполнению диспетчерских команд, связанных с обеспечением операционной безопасности объединенной энергетической системы Украины. При этом состав вовлеченного в работу оборудования значительно превышает предусмотренный прогнозным балансом электроэнергии ОЭС Украины на 2021 год.
"Из-за нахождения ряда энергоблоков тепловой генерации из частного сектора в аварийных ремонтах (по состоянию на 19.07.2021 года - 9 единиц), ПАО "Центрэнерго" остается единственным надежным участником рынка электрической энергии Украины, который обеспечивает постоянство работы ОЭС. В отличие от частных тепловых генераций ПАО "Центрэнерго" как генерация, 78% акций которой принадлежат государству, не имеет возможности выводить блоки в аварийный ремонт. В свою очередь уменьшение поступления средств значительно усложняет подготовку к прохождению осенне-зимнего периода 21/22 годов. Из-за недостатка оборотных средств под угрозой своевременное выполнение ремонтной программы общества", - заявляют в Центрэнерго.
Кроме того, в компании сообщают, что под угрозой оказалось накопление достаточных запасов угля на складах ТЭС.
В то же время отмечается, что менеджмент Центрэнерго принимает все возможные меры по обеспечению безаварийной работы оборудования своих ТЭС, проведению полных и своевременных расчетов с государственными угледобывающими предприятиями за поставленную угольную продукцию и выполнению программы создания достаточных запасов угля на складах ТЭС в целях стабильного прохождения осенне-зимнего периода.
Как сообщалось, ранее ПАО "Центрэнерго" призвало контрагентов соблюдать свои обязательства по двусторонним договорам купли-продажи электроэнергии.
ПАО "Центрэнерго" - крупный и единственный производитель электроэнергии, контрольный пакет акций которого до сих пор принадлежит государству. В состав компании входят три тепловых электростанции: Змиевская, Трипольская и Углегорская, которые генерируют около 8% электроэнергии в Украине. За последних пять лет "Центрэнерго" несколько раз пытались приватизировать, но безуспешно.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украина начинает 5-й этап вакцинальной кампании, вакцинироваться от Covid-19 смогут все желающие
|«Священная война» Зеленского с Тупицким захватывает все новые и новые государственные институты
|Зеленский под защитой. Зачем ГБР и Венедиктова шьют уголовку верховным судьям
|ГБР открыло дело по факту вынесения судьями Верховного Суда решения по Тупицкому
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Деньги на бочку – как получить безотказный кредит
В РУБРИКЕ
|Центрэнерго заявляет о нехватке средств для подготовки к отопительному сезону
|«Укрспецэкспорт» получил от Пакистана аванс для завода имени Малышева по контракту на ремонт танков Т-80УД.
|Прибыль Приватбанка в первом полугодии уменьшилась на 17%
|«Индустриалбанк» выиграл суд у НБУ об отмене штрафа на 7 млн гривен
|Суд открыл дело о банкротстве производителя "Гаврилівських курчат"
|Новой почте отменили штраф более чем ₴325 миллионов
Это интересно
|Акции Virgin Galactic обвалились, несмотря на успешный полёт Ричарда Брэнсона — инвесторы сомневаются в перспективах компании
|Mercedes-Benz полностью перейдёт на электрокары
|Исследователи обманули систему аутентификации Windows Hello с помощью инфракрасного снимка
|Panasonic присоединяется к американскому проекту скоростной добычи лития
|Голландцы начали продавать 5-кубитовые квантовые процессоры всем желающим
|Bloomberg: США будут отслеживать криптотранзакции для борьбы с атаками вирусов-вымогателей
|Alfa Romeo Tonale будет заряжаться от розетки