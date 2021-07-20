ПАО "Центрэнерго" заявляет о нехватке средств для подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.

"Общество является единственным гарантированным потребителем угольной продукции государственных угледобывающих предприятий. Это обстоятельство, безусловно, накладывает на компанию значительные расходы по выполнению обязательства первоочередной оплаты за полученную угольную продукцию. В связи с критической ситуацией на рынке электрической энергии в Украине, ПАО "Центрэнерго" столкнулось с массовым отказом контрагентов по двусторонним договорам выполнять свои обязательства относительно отбора электрической энергии", - говорится в сообщении.

Компания заявляет о росте случаев привлечения энергоблоков своих теплоэлектростанций (ТЭС) к выполнению диспетчерских команд, связанных с обеспечением операционной безопасности объединенной энергетической системы Украины. При этом состав вовлеченного в работу оборудования значительно превышает предусмотренный прогнозным балансом электроэнергии ОЭС Украины на 2021 год.

"Из-за нахождения ряда энергоблоков тепловой генерации из частного сектора в аварийных ремонтах (по состоянию на 19.07.2021 года - 9 единиц), ПАО "Центрэнерго" остается единственным надежным участником рынка электрической энергии Украины, который обеспечивает постоянство работы ОЭС. В отличие от частных тепловых генераций ПАО "Центрэнерго" как генерация, 78% акций которой принадлежат государству, не имеет возможности выводить блоки в аварийный ремонт. В свою очередь уменьшение поступления средств значительно усложняет подготовку к прохождению осенне-зимнего периода 21/22 годов. Из-за недостатка оборотных средств под угрозой своевременное выполнение ремонтной программы общества", - заявляют в Центрэнерго.

Кроме того, в компании сообщают, что под угрозой оказалось накопление достаточных запасов угля на складах ТЭС.

В то же время отмечается, что менеджмент Центрэнерго принимает все возможные меры по обеспечению безаварийной работы оборудования своих ТЭС, проведению полных и своевременных расчетов с государственными угледобывающими предприятиями за поставленную угольную продукцию и выполнению программы создания достаточных запасов угля на складах ТЭС в целях стабильного прохождения осенне-зимнего периода.

Как сообщалось, ранее ПАО "Центрэнерго" призвало контрагентов соблюдать свои обязательства по двусторонним договорам купли-продажи электроэнергии.

ПАО "Центрэнерго" - крупный и единственный производитель электроэнергии, контрольный пакет акций которого до сих пор принадлежит государству. В состав компании входят три тепловых электростанции: Змиевская, Трипольская и Углегорская, которые генерируют около 8% электроэнергии в Украине. За последних пять лет "Центрэнерго" несколько раз пытались приватизировать, но безуспешно.