НКРЭКУ не будет покрывать аномальные расходы электроэнергии Винницаоблэнерго

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не будет учитывать аномальный перерасход электроэнергии "Винницаоблэнерго" при установлении тарифов на распределение электроэнергии.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ в Фейсбуке.

В Комиссии сообщили, что при стопроцентном финансировании инвестиционных программ «Винницаоблэнерго» наблюдается аномальная динамика роста фактических затрат электрической энергии в сетях компании в 2018 и 2019 годах, а именно на 35% по сравнению с 2017 годом. В связи с этим в 2019 году НКРЭКУ приняла решение о неучтении этих необоснованных объемов расходов электроэнергии при установлении тарифов на распределение электроэнергии.

НКРЭКУ также акцентирует на недопустимости каких-либо манипулятивных действий со стороны операторов систем распределения, направленных на получение неправомерной выгоды, и предупреждает о жесткой реакции регулятора на их совершение.

Регулятор отмечает, что подтверждением правильности его позиции является информация, размещенная на официальном сайте Службы безопасности Украины по разоблачению незаконного отбора больших объемов электрической энергии в г.Винница. Согласно этому сообщению, злоумышленники майнили криптовалюту непосредственно в одном из бывших помещений АО «Винницаоблэнерго».

«По предварительному заключению специалистов, ежемесячная сумма ущерба от такой деятельности может составлять от 5 до 7 млн ​​грн. Следует отметить, что по расчетам, проведенным НКРЭКУ, величина возможного ущерба, вызванная деятельностью указанной майнинговои фермы, соизмерима с объемом необоснованных расходов электрической энергии, предложенных обществом для учета в соответствующих тарифах. Указанная ситуация требует проведения дополнительного исследования и принятия соответствующих регуляторных решений по его результатам», - отмечают в НКРЭКУ.

Как сообщалось, СБУ разоблачила в Виннице крепнейшую криптоферму в Украине. Для майнинга использовали одно из бывших складских помещений АО «Винницаоблэнерго». При этом злоумышленники незаконно отбирали электрическую энергию из сетей АО «Винницаоблэнерго». В свою очередь, АО "Винницаоблэнерго" отрицает свою причастность к выявленной СБУ якобы на ее территории криптоферме.