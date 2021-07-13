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«Нафтогаз» подал иск к «Центрэнерго» на 250 млн гривен
22:54 12.07.2021 |
Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг", дочерняя структура НАК "Нафтогаз Украины", просит суд взыскать с ПАО "Центрэнерго" 250,74 млн грн грн долга за потребленный газ. Хозяйственный суд Киевской области 8 июля открыл производство по делу.
Согласно судебным материалам, ООО "ГПК "Нафтогаз Трейдинг" требует взыскать с "Центрэнерго" 245,81 млн грн основного долга за поставленный газ, 1,34 млн грн - 3% годовых, а также 3,6 млн грн инфляционных потерь.
Как указано в материалах дела, исковые требования "Нафтогаз Трейдинг" обосновал не полной оплатой "Центрэнерго" поставок газа по договору от 26 июня 2020 года.
В "Нафтогаз Трейдинге" отметили, что компания передала "Центрэнерго" природный газ, с учетом услуг по транспортировке и платы за суточный небаланс на общую сумму 247,9 млн грн, з задолженность генерации за это топливо составила 245,8 млн грн.
Напомним, с января 2021 года государственное "Центрэнерго" из-за нехватки угля начало использовать на своих станциях газ, что делало производство электроэнергии на них убыточным. В это время "Центрэнерго" контролировала группа "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.
"Центрэнерго" по итогам первого квартала 2021 года получило убыток в размере 794,7 млн грн, по сравнению с убытком на 163 млн грн за аналогичный период 2020 года.
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