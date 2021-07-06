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Кузня на Рыбальском возобновила строительство боевых катеров для армии
11:18 06.07.2021 |
ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" возобновил строительство катеров для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Милитарный портал.
Строительство этих катеров остановили в конце 2020-го. Отмечается, что тогда корпус Гюрза-М был собран. При этом корпус катера "Кентавр-ЛК" был в разобранном состоянии. Теперь их планируют спустить на воду к концу 2021 года.
Сообщается, что завод возобновил строительство малого бронированного артиллерийского катера "Гюрза-М" и десантно-штурмового катера типа "Кентавр-ЛК".
В Кузне на Рыбальском не ответили на многочисленные звонки LIGA.net.
ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (ранее - ПАО "Ленинская кузня") - одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины. До середины ноября 2018 года основным акционером ЧАО выступали предприятия Петра Порошенко и Игоря Кононенко. Сейчас акции и недвижимость завода находятся под арестом. В октябре 2020 года суд отказался снять арест. В конце 2020 года сообщалось, что Кузня на Рыбальском остановила строительство катеров для ВМС Украины.
В декабре 2016 года в рамка гособоронзаказа Кузня на Рыбальском начала строить два катера Кентавр-ЛК. В сентябре 2018-го их спустили на воду, но они до сих пор тестируются. Также в 2018 году завод строил малые бронированные артиллерийские катера (МБАК) Гюрза-М. Сейчас в ГБР расследуют закупку "Кентавров" Министерством обороны и заявляют о сотнях миллионов гривень ущерба. Они якобы не соответствовали требованиям качества. По этому делу уже вручены подозрения бывшему замминистра обороны и главе Кузни. В 2020 году из-за COVID-19 завод остановил строительство третьего катера Кентавр-ЛК и катера Гюрза-М.
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