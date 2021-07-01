Финансовые новости
- |
- 01.07.21
- |
- 22:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Всемирный банк предоставит «Укргидроэнерго» $212 млн на СНЭ и СЭС
12:40 01.07.2021 |
Совет директоров Всемирного банка (ВБ) 30 июня утвердил предоставление ЧАО "Укргидроэнерго" (УГЭ) $212 млн на производство гибридных систем производства электроэнергии.
"Проект даст возможность увеличить гибкость украинской энергетической системы, что поможет в синхронизации с европейской энергетической сетью и декарбонизации энергетического сектора", - говорится в сообщении ВБ.
В частности, Международный банк реконструкции и развития (МБРР) выделит УГЭ $177 млн, а Фонд чистых технологий (ФЧТ) - $35 млн, в т.ч. $1 млн - в виде гранта.
"Финансирование ВБ будет способствовать снижению рисков, связанных с синхронизацией украинской энергосистемы с европейской энергетической сетью и поможет в ее декарбонизации, путем поддержки большей интеграции возобновляемой энергетики", - отмечают в банке.
Кабинет министров Украины распоряжением №550 от 2 июня 2021 года одобрил решение о привлечении "Укргидроэнерго" под государственные гарантии займов в $211 млн от МБРР и ФЧТ в рамках проекта повышения устойчивости энергосистемы, предусматривающего установление гибридных систем производства электроэнергии.
Средства будут направлены на установку 197 МВт литий-ионных систем накопления энергии (СНЭ) на Киевской ГАЭС (46 МВт), Каневской ГЭС (3х22 МВт), Кременчугской ГЭС (60 МВт) и Среднеднепровской ГЭС (25 МВт) для предоставления вспомогательных услуг регулирования частоты и мощности. Еще 15 МВт цинк-воздушных СНЭ будет установлено на Днестровской ГЭС.
Кроме того, на вышеуказанных станциях будут установлены солнечные фотоэлектрические станции мощностью 10,6 МВт, 13,5 МВт, 6,5 МВт, 5,3 МВт и 28 МВт соответственно (суммарно 63,9 МВт).
Гибридные установки по производству электроэнергии на основе батарейных накопителей позволят "Укргидроэнерго" предоставить оператору системы передачи "Укрэнерго" дополнительный резерв поддержания частоты (РПЧ) и расширить регулирующий диапазон автоматического резерва восстановления частоты (аРВЧ), необходимых для обеспечения надежного функционирования и соблюдения операционной безопасности ОЭС Украины и качества электрической энергии.
Ранее ЭлектроВести писали, что ЧАО "Укргидроэнерго" планирует завершить проект, предусматривающий установку на ГЭС и ГАЭС систем накопления энергии общей мощностью 197 МВт и солнечных станций мощностью 63,9 МВт в 2023 году.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада приняла в первом чтении законопроект о деолигархизации
|Из НБУ уходит третий директор департамента за сутки
|НАЗК потребовало от набсовета «Нафтогаза» уволить Витренко
|Десять топ-менеджеров НБУ заявили об отставке. Что случилось и причем тут Кирилл Шевченко?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Антонов заказал у Мотор Сич двигатели за 400 млн грн для новых самолетов
|Всемирный банк предоставит «Укргидроэнерго» $212 млн на СНЭ и СЭС
|УЭБ первой из товарных бирж получила лицензии НКЦБФР
|Мотор Сич будет поставлять двигатели для турецких боевых вертолетов: подписан контракт
|Набсовет «Нафтогаза» перенес рассмотрение вопроса о возможном отстранении Витренко
|Смелянский будет возглавлять Укрпочту до 2023 года
|«Укрзализныця» и Крюковский завод подписали договор на поставку 100 новых вагонов
Это интересно
|Apple открыла официальный офис в Украине
|Обновленный Audi e-tron сможет проезжать без подзарядки 600 км
|Samsung освоит массовое производство 3-нм изделий не ранее 2024 года
|Совершён первый в истории междугородний перелёт на автомобиле. AirCar умеет трансформироваться из машины в самолёт и обратно
|Jeep представил самую хардкорную версию Wrangler
|Zoom купила стартап Kites для перевода разговоров в реальном времени
|Amazon купила конфиденциальный мессенджер Wickr