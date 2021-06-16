Финансовые новости
- |
- 16.06.21
- |
- 13:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Зеленский выступил за выход на IPO «Нафтогаза» и «Энергоатома»
08:23 16.06.2021 |
"Нафтогаз" уже давно хочет, и даже мечтает выйти на IPO, и это правильно. Я считаю, что тоже будет с "Энергоатом", – сказал президент в ходе общения с журналистами на форуме "Украина 30" во вторник.
Как сообщалось, уволенный в конце апреля этого года Андрей Коболев ставил целью вывод "Нафтогаза" на IPO через несколько лет. Кабинет министров в прошлом году утвердил политику собственности НАК с планом IPO миноритарного пакета. Однако глава правления НАК Юрий Витренко 10 июня заявил, что проведение первичного публичного предложения (IPO) акций НАК "Нафтогаз Украины" как материнской компании всей группы "Нафтогаза" имеет ряд недостатков и следует рассмотреть альтернативы.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Глава набсовета «Нафтогаза» инициировала отстранение главы правления Витренко из-за предписания НАПК
ТОП-НОВОСТИ
|Минфин предлагает ввести 20% НДС при продаже банковских драгоценных металлов
|Кабмин решил повысить стоимость ввоза в Украину некоторых категорий товаров
|Доллар 15 июня резко отскочил вверх на межбанке после продолжительного снижения
|Ради представителей диаспоры или избирателя с российским паспортом: Зачем «слугам» двойное гражданство
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Зеленский выступил за выход на IPO «Нафтогаза» и «Энергоатома»
|Южно-Украинскую АЭС возглавил новый гендиректор
45-летний Игорь Полович родился в городе Сосновка Львовской области. В Государственном университете «Львовская политехника» получил специальность инженера-электрика электрических станций, а после учебы пришел работать на Хмельницкую АЭС. С 2015 года занимал различные должности в исполнительной дирекции по производству «НАЭК «Энергоатом».
|НБУ уволил члена правления Ощадбанка, ответственного за подготовку банка к приватизации
|Без тендера: 100 вагонов для Укрзализныци хотят закупить напрямую у Крюковского завода
|Канадская компания готова построить патронный завод в Украине, – «Укроборонпром»
|ГФС проводит обыски в «Нафтогазе» по делу об уклонении от уплаты НДС на 2,7 млрд грн
Это интересно
|Sony списала долги тысячам музыкантов
|В Норвегии могут ввести налог для владельцев дорогих электромобилей
|Представлена технология зарядки электромобилей за 10 минут для 800 км пути
|Tesla представила быстрейший электрокар в мире
|Слетать с самым богатым человеком на Земле в космос за 28 млн долларов. На аукционе было продано место в корабле New Shepard
|Салон-трансформер и подзаряжаемый гибрид: Volkswagen представил Multivan T7
|Квантовые компьютеры смогут взламывать криптовалютные кошельки — защита уже разрабатывается