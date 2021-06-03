«Тарифная» комиссия приняла предварительное решение о сертификации Укрэнерго по модели ISO

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла предварительное решение о сертификации НЭК «Укрэнерго» как оператора системы передачи (ОСП) европейского образца по модели ISO (Independent System Operator).

Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

«Сертификация ОСП - принципиально важная предпосылка для интеграции в ENTSO-E, которая является стратегической целью не только для «Укрэнерго», но и для Украины в целом. Предварительное решение - первый этап процедуры сертификации, которая должна подтвердить соответствие украинского оператора системы передачи требованиям Третьего энергопакета, действующего в странах Евросоюза», - рассказал член правления НЭК «Укрэнерго» Максим Юрков.

По его словам, окончательное решение должно быть принято после выполнения ряда условий. Это, в частности, выполнение определенного в предыдущем решении перечня мероприятий, а также получение заключения Секретариата Энергетического сообщества относительно соответствия деятельности НЭК «Укрэнерго» требованиям действующего европейского законодательства.

В конце 2019 года НЭК «Укрэнерго» уже подавала заявку на сертификацию по модели OU (ownership unbundling). Правда, тогда регулятор не принял положительное решение, а Секретариат Энергетического сообщества не предоставил положительного заключения из-за отсутствия в украинском законодательстве возможности выполнить определенные условия модели OU.

Прежде всего, речь шла о законодательном урегулировании вопроса права собственности на систему передачи: по модели OU она должна быть в собственности непосредственно оператора системы передачи, однако в законе Украины прописано, что система передачи может принадлежать только напрямую государству, а не государственной компании.

Но уже в апреле 2021 года Верховная Рада приняла закон 1396-IX, который позволил сертифицировать НЭК «Укрэнерго» как ОСП европейского образца по модели ISO. После этого НКРЭКУ соответствующим образом изменила порядок сертификации оператора, чтобы иметь возможность принять решение о сертификации по новым правилам.

Закон 1396-IX вступил в силу 15 мая 2021 года, а уже 17 мая «Укрэнерго» подало заявку на сертификацию в НКРЭКУ.