Финансовые новости
- |
- 03.06.21
- |
- 10:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Тарифная» комиссия приняла предварительное решение о сертификации Укрэнерго по модели ISO
08:54 03.06.2021 |
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла предварительное решение о сертификации НЭК «Укрэнерго» как оператора системы передачи (ОСП) европейского образца по модели ISO (Independent System Operator).
Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
«Сертификация ОСП - принципиально важная предпосылка для интеграции в ENTSO-E, которая является стратегической целью не только для «Укрэнерго», но и для Украины в целом. Предварительное решение - первый этап процедуры сертификации, которая должна подтвердить соответствие украинского оператора системы передачи требованиям Третьего энергопакета, действующего в странах Евросоюза», - рассказал член правления НЭК «Укрэнерго» Максим Юрков.
По его словам, окончательное решение должно быть принято после выполнения ряда условий. Это, в частности, выполнение определенного в предыдущем решении перечня мероприятий, а также получение заключения Секретариата Энергетического сообщества относительно соответствия деятельности НЭК «Укрэнерго» требованиям действующего европейского законодательства.
В конце 2019 года НЭК «Укрэнерго» уже подавала заявку на сертификацию по модели OU (ownership unbundling). Правда, тогда регулятор не принял положительное решение, а Секретариат Энергетического сообщества не предоставил положительного заключения из-за отсутствия в украинском законодательстве возможности выполнить определенные условия модели OU.
Прежде всего, речь шла о законодательном урегулировании вопроса права собственности на систему передачи: по модели OU она должна быть в собственности непосредственно оператора системы передачи, однако в законе Украины прописано, что система передачи может принадлежать только напрямую государству, а не государственной компании.
Но уже в апреле 2021 года Верховная Рада приняла закон 1396-IX, который позволил сертифицировать НЭК «Укрэнерго» как ОСП европейского образца по модели ISO. После этого НКРЭКУ соответствующим образом изменила порядок сертификации оператора, чтобы иметь возможность принять решение о сертификации по новым правилам.
Закон 1396-IX вступил в силу 15 мая 2021 года, а уже 17 мая «Укрэнерго» подало заявку на сертификацию в НКРЭКУ.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Решение о признании лица олигархом принимает СНБО - президентский законопроект
ТОП-НОВОСТИ
|Иностранцы вернулись к покупке ОВГЗ и укрепили гривну 2 июня. Нацбанк поддержал доллар
|Цена ребенка. Как «слуги» хотят наказать народ за низкую рождаемость
|Лето началось с укрепления гривни на межбанке, но на нее могут давить долговые выплаты Украины
|План «Б» для Байдена. Почему Зеленский уже не хочет в НАТО и Евросоюз
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд заочно арестовал экс-главу ПриватБанка Дубилета
|«Тарифная» комиссия приняла предварительное решение о сертификации Укрэнерго по модели ISO
|Контракт разорвали, будет бесплатная аналитика - Гусев о ситуации со школой экономики
|Суд закрыл дело о национализации «Приватбанка» по иску Дубилета
|Доставка пенсий через Укрпочту. Кабмин утвердил правила наличных выплат пенсионерам
|Около 37% компаний по всему миру планируют увеличить долю "зеленых" офисов в своем портфеле недвижимости
|Криворожский комбинат Ахметова и Коломойского выплатит 8,8 миллиарда дивидендов
Это интересно
|Nvidia представила GeForce RTX 3080 Ti за 1200 долларов и GeForce RTX 3070 Ti за 600 долларов
|Daimler и Nokia подписали лицензионное соглашение
|В браузере Mozilla Firefox появился встроенный переводчик
|AMD представила FidelityFX Super Resolution — открытую технологию ИИ-масштабирования изображения
|Архитектура AMD RDNA2 теперь и в ноутбуках. Представлены мобильные 3D-ускорители Radeon RX 6800M, Radeon RX 6700M и Radeon RX 6600M
|Графика уровня PlayStation 5 и Xbox Series X в смартфонах: AMD объявила об использовании GPU RDNA2 в новой SoC Samsung Exynos
|AMD показала на Computex 2021 процессор Ryzen с трёхмерной компоновкой памяти