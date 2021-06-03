Контракт разорвали, будет бесплатная аналитика - Гусев о ситуации со школой экономики

Киевская школа экономики (КШЭ) расторгла контракт с ГК «Укроборонпром» на проведение рыночного исследования стоимостью 1,68 млн грн и пообещала сделать аналитику бесплатно.

Как передает Укринформ, об этом рассказал генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев.

«На прошлой неделе состоялось расторжение контракта Киевской школы экономики с предприятием «Спецтехноэкспорт», которое входит в концерн «Укроборонпром». Произошло это по инициативе КШЭ, которая пообещала сделать это исследование, которое нам очень нужно для дальнейших стратегических решений, бесплатно», - сказал он.

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Стоимость этих услуг - 1,68 млн грн, а объем работы - 400 часов работы специалистов КШЭ, отметили в Киевской школе экономики.



По его словам, сейчас проводится проверка относительно нарушений, которые могли быть при заключении соглашения 20 мая, фактически за день до того, как президента КШЭ Тимофея Милованова ввели в состав наблюдательного совета Укроборонпрома.

В Офисе Генерального прокурора создана ведомственная рабочая группа, которая будет заниматься исследованием относительно нарушений в государственном концерне.

«Я убежден, что эта группа поможет нам разобраться в том, кто, когда и как доводил отдельные предприятия до банкротства, кто злоупотреблял своими полномочиями. Надеюсь, что в результате эти люди понесут законное наказание», - добавил генеральный директор концерна.

Как сообщалось, 20 мая 2021 года Укроборонпром заключил соглашение с ООО «Киевская школа экономики и менеджмента» об услугах по проведению рыночных исследований стоимостью 1,68 млн грн. А 21 мая указом главы государства президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов был введен в состав наблюдательного совета ГК «Укроборонпром».